El Mago Valdivia pone mesura en Colo Colo: "No fue vistoso, pero se ganó y estamos felices"

Tras el triunfo 1-0 de Colo Colo sobre Universidad de Chile, el volante Jorge Valdivia se refirió al Superclásico y a los tres puntos que consiguieron los albos frente al archirrival en el estadio Monumental.

"Fue diferente a lo que esperaban los hinchas pero es así el fútbol. Hay equipos que se cuidan para que no sean atacados y por eso no se vio tan vistoso. Se ganó y ahora a pensar en el miércoles", apunto el Mago.

"No quiero entrar en lo que hizo la U, si es que vino con una idea o no, yo prefiero hablar de lo que hicimos nosotros. Quizás no fue un partido con muchas llegadas pero lo ganamos igual y estamos felices", comentó el 10 del Cacique.

Sobre la opción de seguir peleando el título, Valdivia dijo que ganar "era importante porque los de arriba están distanciados, especialmente Católica, era un clásico todos saben lo que se juega en un clásico y lo más importante es alcanzar a Católica y si no alcanza, esperamos clasificar a la Copa Libertadores”.

El volante también se refirió a la polémica jugada que terminó con la expulsión de Sebastián Ubilla. "Uno siempre busca el tema del fair play y él pensó que podía sacar provecho de esa jugada y creo que después en la cancha reconoce que se había equivocado, eso es valorable. Por suerte no pasó a mayores pese a que vienen dichos y empujones y lo más importante es que él reconoció que se había equivocado y eso es suficiente”.

Fiel a su estilo, el volante también tuvo palabras para el polémico calentamiento de la U en la cancha del Monumental. "Es un hecho que pasa mucho, son cosas que suceden como diría el Gary, pero es una situación que la dirigencia tendrá que ver y que se puede hacer. Es un tema que se tiene que hablar y lo que tenemos que hablar es de fútbol pero si tenemos que darle importancia y hablar de lo que hoy sucedió", dijo.