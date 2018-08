Uno a uno de la U: El equipo de Kudelka no llegó al Monumental para el Superclásico

Universidad de Chile no pudo cortar la racha sin conocer de victorias en el Monumental ante Colo Colo y ya suman 18 años sin ganar en el estadio de su archirrival. Los azules hicieron poco y nada para el Superclásico en el Monumental y se vio reflejado en que el equipo de Frank Darío Kudelka no tuvo remates al arco.

El nivel de los jugadores de la U en Macul fue bajísimo y no tuvieron siquiera un punto alto

El uno a uno de la U en el Superclásico 184

Johnny Herrera: Con las escasas llegadas que tuvo Colo Colo, el arquero casi no tuvo trabajo y respondió cuando fue exigido en un tiro libre de Esteban Paredes. En el gol poco pudo hacer.

Rodrigo Echeverría: Se mostró nervioso e impreciso y poco aportó para generar ataque en la banda derecha. Además, recibió un patadón de Damián Pérez que le provocó un corte en la rodilla y que lo dejó con problemas para el resto del partido.

Rafael Vaz y Christian Vilches: No estuvieron finos, se enredaron en las marcas, y sufrieron las pocas veces que Colo Colo generó peligro, aunque reventaron el balón cuando tenían que hacerlo.

Matías Rodríguez: Tuvo un partido bajísimo y generó muchas pelotas a favor de Colo Colo. Se nota que jugar por izquierda no le acomoda y los albos lo aprovecharon para crear peligro por esa zona. Además de tener problemas en defensa, el argentino poco hizo en ataque.

Felipe Seymour: No presionó en el mediocampo y tampoco generó fútbol. Mal partido del volante y poco ayudó a Gonzalo Espinoza.

Gonzalo Espinoza: Fue uno de los pocos que algo intentó en el Superclásico en el Monumental por la presión y quite que tiene en el mediocampo. Demostró que los clásicos no le pesan, aunque no pudo ayudar en la creación de fútbol.

El Bulldog no pudo morder / imagen: Agencia UNO

Gustavo Lorenzetti: Si tenía que ser el conductor y generador de fútbol en la U, estuvo lejos de cumplir esa función. El Duende hizo poco y nada en el Monumental y fue uno de los puntos más bajos.

Francisco Arancibia: No pudo pasar por su zona, no creó ocasiones de peligro y por lo mismo, por su bajo nivel, fue reemplazado en el segundo tiempo.

Ángelo Henríquez: No se generó ninguna ocasión de gol y no es exagerar al decir que casi ni tocó la pelota.

Yeferson Soteldo: El venezolano algo intentó por su zona, pero no estuvo preciso en la creación de peligro y falló en sus pases, que nunca encontraron a un compañero para lograr llegar al arco de Agustín Orión.

Cambios:

Sebastián Ubilla (66'): Tal como el resto de sus compañeros, estuvo bajo y tuvo escaso aporte en ataque. Se fue expulsado por no respetar el fair play y pegarle un pechazo a Gonzalo Fierro.

David Pizarro (69'): Entró para intentar cambiarle la cara a la U y algo de juego creó, pero no encontró compañía.

Isaac Díaz (82'): El delantero estuvo poco en cancha y no fue aporte en el ataque.