Vettel supera a Hamilton en Bélgica y corta la ventaja en el liderato de la F-1

El piloto alemán Sebastian Vettel (Ferrari) ganó el Gran Premio de Bélgica superando al líder del Mundial de Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton (Mercedes), que fue segundo y al que recortó siete puntos en la batalla por la corona de este 2018.

Vettel, que logró ganar el primer puesto adelantando a Hamilton en los primeros giros, sumó en el circuito de Spa-Francorchamps su victoria número 52 como profesional, tercera en esta pista.

Así, el germano suma 214 puntos en el campeonato y reduce la distancia a 15, ya que Hamilton suma 231 tras su segunda posición, quien se conformó con ese puesto al ver que no tenía resto para competirle.

Completó el podio el holandés Max Verstappen (Red Bull) y fue cuarto el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) que salió desde el 17º lugar debido a una sanción por cambios en el motor.

Los Force India del mexicano Sergio Pérez y el francés Esteban Ocon fueron quinto y sexto; los Haas del francés Romain Grosjean y el danés Kevin Magnussen, séptimo y octavo; y cerraron la zona de puntos el francés Pierre Gasly (Toro Rosso) y el sueco Marcus Ericsson (Sauber).

En tanto, el español Fernando Alonso (McLaren) tuvo que abandonar en la primera curva de la carrera tras un espectacular accidente que lo llevó por los aires, debido a una mala frenada del alemán Nico Hülkenberg (Renault), que le golpeó por detrás. Eso provocó que abandonaran también el monegasco Charles Leclerc (Sauber), el finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari) y el australiano Daniel Ricciardo (Red Bull).

A dominant victory for Sebastian Vettel in Spa!

Both @ForceIndiaF1's in the top 10 👏#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/rqaNIw0kHY

— Formula 1 (@F1) August 26, 2018