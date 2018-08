El legendario Alan Shearer destrozó a Alexis Sánchez: "Es una sombra del jugador que vimos en Arsenal"

Después de perderse el último partido (derrota ante el Brighton) por problemas físicos, Alexis Sánchez podría volver a ver acción en Manchester United este lunes, en el duelo frente al Tottenham en Old Trafford, por el cierre de la tercera fecha de la Premier League.

Y previo al cotejo, donde está en duda su titularidad, el delantero chileno recibió duras críticas por parte de un histórico del fútbol inglés como Alan Shearer, quien cuestionó el aporte del tocopillano en los Diablos Rojos.

"Simplemente no está actuando, no se ve enfocado y es una sombra del jugador que vimos en el Arsenal", reconoció el ex atacante en declaraciones que publica el diario The Sun.

"Las actuaciones de Alexis Sánchez la temporada pasada fueron defendidas por José Mourinho porque el chileno solo se unió en enero desde el Arsenal. Pero yo tampoco compro eso", añadió.

Por último, Shearer sostuvo: "El United rompió su estructura salarial para ficharlo y parece haber tenido un impacto negativo en el jugador".