El lamento de Isaac Díaz tras perder el Superclásico: "Sentíamos que esta vez lo podíamos lograr"

El delantero de Universidad de Chile Isaac Díaz, sigue lamentando la derrota en el Superclásico ante Colo Colo y aseguró que el plantel está afectado por no poder cortar la paternidad del archirrival en el estadio Monumental.

"Es todo más de lo mismo, perdimos todos, los que entramos tampoco pudimos hacer mucho", indicó Díaz.

Es más, el jugador agregó que "no hay nada que decir, nos duele. Todos lo tenemos claro, sentíamos que esta vez lo podíamos lograr y una vez más no lo pudimos hacer".

El Torito de Fresia también se refirió a la polémica jugada de Sebastián Ubilla, que terminó con su compañero expulsado e indicó que "lo que él me dice es que no se da cuenta. Le llega la pelota, quiso controlar pero no se da cuenta que era fair play y después pasó lo que pasó. Es un momento muy caliente, con las pulsaciones están a mil y son situaciones que sólo se viven en la cancha y se prestan para cualquier cosa por lo más mínimo que sea".

Finalmente, aseguró que no se despiden de la lucha por el título tras perder con Colo Colo. "Nosotros vamos a pelear hasta cuando tengamos opciones y no nos vamos a dar por vencidos".