Arden los Diablos Rojos: Mourinho pidió respeto y se retiró indignado de la conferencia de prensa

La cara de José Mourinho cada vez que lo mostraban las cámaras de la transmisión televisiva, era cada vez más larga y de decepción. Un penoso 0 a 3 recibió el Manchester United ante el Tottenham, que lo venció de forma categórica. Ni siquiera la inclusión de Alexis en el segundo tiempo, fue la fórmula para destrabar el cerrojo de los Spurs.

Terminado el partido, se retiró de la cancha aplaudiendo al público y dando la espalda a sus jugadores, que se retiraban cabizbajos a camarines. Los fanáticos del ManU a pesar de la pena por la ignominiosa derrota, golpearon sus palmas hacia el entrenador portugués.

#Mourinho applaud #stretfordend who still chant his name. He loves #mufc fans, and so do us.

Believe in Mou, not #Ed nor #Glazers! pic.twitter.com/ehznDrXmPP

— reddevilstuff™ (@reddevilstuff) August 27, 2018