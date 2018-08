Manu Ginóbili, el "Maradona del básquetbol argentino" anunció su adiós con cuatro anillos de NBA y un oro olímpico

El básquetbol argentino dice adiós a su más grande exponente de todos los tiempos, ya que Emanuel Ginóbili, considerado el "Maradona" -más bien "Manudona"- de la especialidad al otro lado de la cordillera, comunicó que deja la actividad a los 41 años, mediante un mensaje publicado en Twitter.

"Con una gran mezcla de emociones les cuento que decidí retirarme del básquet. ENORME GRATITUD para mi familia, amigos, compañeros, DTs, staff, aficionados y todos los que fueron parte de mi vida en estos 23 años. Fue un viaje fabuloso que superó cualquier tipo de sueño. GRACIAS!", escribió Manu en la red social del pajarito.

El nacido en Bahía Blanca se despide con un palmarés inédito para un jugador de este lado del mundo, tanto a nivel de selección como de NBA, pues brilló en ambas instancias.

Con San Antonio Spurs, equipo al que llegó en el 2002, obtuvo cuatro anillos, en los años 2003, 2005, 2007 y 2014, además de ser el Mejor Sexto Hombre de la liga estadounidense en el 2008 y dos veces nominado para el All-Star Game, en el 2005 y 2011.

Con la Albiceleste, fue el líder de la Generación Dorada del baloncesto de ese país, que se colgó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y la de bronce cuatro años después, en Beijing 2008, además de quedarse con el segundo puesto en el Mundial de Estados Unidos 2002, en Indianápolis, torneo en el que hicieron historia al ser la primera selección que derrota a un equipo estadounidense compuesto por jugadores de la NBA.

Su legado es inmenso y algunos ya lo postulan como el deportista transandino más destacado de la historia, con todo lo que ello implica.

