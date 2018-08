Coudet no lamenta haberse "dormido" en el caso Zuculini: "Me sentiría incompleto si ganara al reclamar algo así"

Una increíble situación se vivió en la Copa Libertadores, ya que el volante de River Plate Bruno Zuculini, jugó toda la fase grupal y el partido de ida de los octavos de final estando suspendido, pero ningún rival se percató de dicha situación.

Por lo mismo, la Conmebol hizo vista gorda al castigo que arrastraba y tras ser dado a conocer dos días después del duelo ante La Academia, decidió que cumpliera con la sanción a partir de la revancha con Racing.

Tras esta determinación, el entrenador del equipo de Avellaneda, Eduardo Coudet, se refirió a la insólita situación, siendo sincero al confesar que no sabía y que a modo personal, le gusta ganar los partidos en cancha y no en un escritorio.

"Yo no sabía y nadie sabía lo de Zuculini, así que dormimos todos. Así y todo, yo me sentiría incompleto si ganara al reclamar algo así. A mí me gusta jugar y ganar en la cancha. Sé que para los hinchas un 3-0 es mejor, pero si tengo que elegir me gustaría pasar jugando, en vez de asegurarlo por otro tema. Es mi pensamiento", indicó Coudet en conferencia de prensa.

El Chacho continuó con su discurso y dijo que "no podemos desviarnos del partido de mañana (miércoles). Ahí tenemos que tener puestas las energías. Me mantuve al margen del fallo de la Conmebol y sólo pienso en hacer lo mejor en una cancha difícil. No nos ha afectado todo lo que fue externo a nosotros".

Finalmente y ante los constantes errores que se han producido, donde Independiente de Avellaneda se vio favorecido al ganar la ida por escritorio a Santos, dijo que "es la Copa más complicada que me ha tocado por todos estos factores. Pero no deja de ser un torneo prestigioso y es nuestra Champions, no hay que desvalorizarla. Para los sudamericanos es distinta, la gente la vive de otra manera y las noches de Copa son únicas. Hay que cuidar a la Libertadores porque es hermosa y yo la quiero jugar siempre".

River Plate y Racing Club jugará su revancha este miércoles, desde las 19:30 horas en el Monumental, recordando que la ida terminó 0-0.