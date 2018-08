Claudio Bravo no para de recibir apoyo y hasta el Real Madrid le mandó un mensaje

Claudio Bravo sigue su proceso de recuperación tras la operación a la que se sometió por el corte al tendón de Aquiles. Luego de ser intervenido quirúrgicamente en Barcelona por el afamado médico Ramón Cugat, el arquero se mantuvo en España para continuar con los siguientes pasos de la rehabilitación, que lo tendrán desde seis meses a casi un año fuera de las canchas.

Y mientras se recupera de la dura lesión, el jugador del Manchester City no para de recibir mensajes de apoyo y ahora fue el Real Madrid, archirrival del Barcelona, club donde alguna vez militó, el que le envió una carta para desearle una pronta recuperación y posterior vuelta a las canchas. Gesto que, al menos en público, no ha hecho el cuadro catalán, Colo Colo, donde se formó, ni tampoco los emblemas de la selección, evidenciando el distanciamiento que existió tras no lograr la clasificación al Mundial de Rusia 2018 y el posterior mensaje que envió la esposa del portero.

En la misiva enviada por los merengues, que viene firmada por el presidente merengue Florentino Pérez, escriben que "en nombre de todos los que formamos el Real Madrid C.F, en especial de nuestro presidente, Florentino Pérez, quiero enviarte nuestros mejores deseos para una muy pronta recuperación".

"Sentimos mucho lo sucedido, ya que las lesiones son la peor parte del fútbol, pero no tenemos ninguna duda de que, con tu profesionalismo y compromiso, volverás a seguir dando muchas alegrías a los aficionados del fútbol", agregaron.

Ante este saludo, y sumando el que han tenido otro clubes, Claudio Bravo respondió: "Muchas gracias al Real Madrid por tan noble gesto. Actos como este le hacen muy bien al fútbol. Un fuerte abrazo".