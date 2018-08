Frank Kudelka recurre a las últimas opciones de su lista para el partido de la U ante Temuco

Universidad de Chile sufrió una dolorosa derrota 1 a 0 frente a Colo Colo en el Superclásico del pasado sábado y ese partido les sigue trayendo problemas. Es que, aunque los azules tuvieron que comenzar a planear rápidamente el compromiso frente a Deportes Temuco, programado para el viernes en el Nacional, la caída frente al archirrival sigue afectando al plantel del técnico Frank Darío Kudelka por los lesionados y suspendidos que dejó el enfrentamiento en el Monumental.

Tal como anunció el propio DT, los laterales Jean Beausejour y Rodrigo Echeverría están lesionados y no podrán ser parte del próximo compromiso de la U. Por otra parte, Matías Rodríguez no podrá ser parte de los laicos por acumulación de tarjetas amarillas y dejará su lugar a Franz Schultz. Junto a eso, al no estar ni Rodríguez ni Beausejour, el DT se verá obligado a ocupar al zurdo Felipe Saavedra por la banda izquierda.

Aunque ambos jugadores no lo han convencido en sus primeros tres meses en la U, Kudelka estará obligado a ocuparlos para mantener su idea de ocupar laterales por ambas bandas.

"Echeverría no ha podido entrenar en toda la semana, así que recién hoy (miércoles) salió a hacer un poco de acondicionamiento físico en campo. Beausejour tampoco está para este partido. Los médicos lo explicarán mejor, pero no ha tenido la evolución que entendemos debería tener y no queremos que recrudezca en su lesión", apuntó Kudelka en conferencia de prensa.

"Hay que creer en los jugadores y sostener una formación con los jugadores que no venían haciéndolo de titular, para eso es un plantel y eso va más allá del posicionamiento que tengamos en la cancha. Trataremos de poner lo que mejor tenemos, y que tengan su oportunidad, tal vez algunos que no han sido titulares constantes o continuamente", agregó.

La U recibirá a Deportes Temuco este viernes 31 de agosto (20:00 horas) en el Estadio Nacional y por la vigésimo segunda fecha del Campeonato Nacional 2018.