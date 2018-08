Nicolás Jarry luchó con todo pero se inclinó en un dramático partido ante John Isner en el US Open

Nicolás Jarry (42º del mundo) jugó uno de los mejores partidos de su carrera, pero enfrente tenía al experimentado John Isner (11º) y su gran rendimiento no fue suficiente para seguir con vida en el US Open, porque cayó luchando en reñidos cinco sets, para decir adiós al último Grand Slam del año.

Fue un duelo dramático de principio a fin, donde la potencia de los dos jugadores fue la tónica, sin embargo el criollo no aprovechó su ventaja y terminó perdiendo por un ajustado 6-7 (7), 6-4, 3-6, 7-6 (2) y 6-4, en casi cuatro horas de juego.

La primera manga fue como se esperaba. Ambos estuvieron firmes con sus servicios y salvo una triple opción consecutiva de quiebre que tuvo el local, las que defendió bien el nacional, no hubo más. Fue así como se fueron al desempate, donde Jarry estuvo tremendo, porque no se vino abajo al perder dos sets points, ya que aprovechó el tercero para empuñar su diestra y decir que la hazaña era posible.

Ganó el gigantón / Getty

Un dato que grafica el buen juego del nieto de Jaime Fillol en el primer parcial es que jugó 24 puntos con su primer servicio, y de ellos ganó 23. Una máquina.

Pero Isner tenía mucho que decir y levantó su juego, ayudado por los fallos del "ojo de halcón", porque en los puntos importantes siempre la tecnología dijo que sus pelotas rozaron la línea. Gracias a ello el de Carolina del Norte mantuvo nuevamente sus saques y rompió el del nacional en el "fatídico" séptimo game, para así encaminar el partido para su vereda. Set iguales en la cancha Grandstand.

Lo mejor de Nicolás Jarry lo vimos en el tercer set. Ahí fue implacable con su servicio, no entregó ninguna ocasión a Isner y encima ganó los 14 puntos que jugó con su primer saque. Mientras que con el resto hizo daño, ya que por fin pudo quebrar el potente game del estadounidense, para poner la balanza a favor del 42º del mundo. Sí, el chileno se iba a descansar 10 minutos por el calor extremo con el partido a su favor.

Despertó el "gigantón"

El partido seguía muy apretado, un atado de nervios para los chilenos que estaban haciéndole el aguante al nacional, y no eran pocos, porque el "Ceacheí" sonaba fuerte en Flushing Meadows. La cuarta manga fue un calco de la primera, otra vez se iban al tie break, si ahí ganaba Jarry se acababa todo, si Isner aprovechaba su potencia nos íbamos al quinto… Lamentablemente ocurrió lo segundo, porque el norteamericano logró dos mini quiebres para gritar "come on" y ganar por 7-2.

El quinto set estaba muy parejo, aunque con Isner jugando mejor con su servicio, y todo se acabó en el noveno game, cuando con mucha suerte el jugador de 2.08 metros metió un globo en la línea para quebrarle a Jarry. Estaba la leche cocida, el local a tercera ronda.

Nicolás Jarry terminó su periplo por Nueva York y ahora parte a Asia para seguir con el circuito, mientras que Isner se verá las caras con Dusan Lajovic en tercera vuelta.

