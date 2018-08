La UC acusa el golpe de las bajas: "Al tener un plantel no tan largo, cualquier ausencia se siente"

Sin tres nombres habituales en el once titular como lo vienen siendo Raimundo Rebolledo, Branco Ampuero y Luciano Aued, Universidad Católica tendrá que visitar a Unión Española por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2018 con la meta de conseguir un triunfo que le permita seguir en la cima de la tabla de posiciones.

Panorama complejo para los cruzados, pues a los ya nombrados también podría sumarse Germán Voboril, quien ha vuelto a trabajar en lo físico con el resto del plantel de la UC, sin embargo aún le falta la puesta a punto en lo futbolístico después de recuperarse de un desgarro en el bíceps femoral derecho.

"Es complejo porque son jugadores importantes, pero con la tranquilidad de que los que entren lo van a hacer de buena forma. Esperemos recuperar a algunos de los que estaban fuera en estos días. Se vienen haciendo bien las cosas, el grupo viene entrenando de buena forma y ojalá que que esas ausencias no se noten", expresó al respecto Germán Lanaro.

El propio zaguero enfatizó que "al tener un plantel no tan largo, cualquier ausencia, y más de jugadores importantes, se siente, pero dentro de lo posible hemos tratado de llevarlo adelante y creo que lo hemos hecho de buena forma. Me da la tranquilidad de que en lo que viene lo podemos seguir haciendo así, sabemos que tenemos una fecha más y después un parate largo para poder recuperar mucha gente".

En la línea defensiva se apreciarán más bajas ante Unión y en dicho escenario Benjamín Kuscevic tendrá que reemplazar a Branco Ampuero, su habitual compañero en el centro de la zaga. Sobre el ex Real Madrid Sub 19, Lanaro comentó que "lo viene haciendo de muy buena forma, en el torneo pasado jugamos varios partidos juntos, es un jugador que está totalmente preparado, no voy a descubrir nada de su juego. El profe se está decidiendo solamente por detalles que juegue uno u otro, ahora me parece totalmente normal que él juegue y creo que lo va a hacer de muy buena forma".

Consultado si el partido ante Unión Española constituye un clásico para la UC, el ex Palestino manifestó que "para nosotros es un partido muy importante, no sé si un clásico, pero sí un partido muy importante. Unión tiene grandes jugadores, tiene a uno de los goleadores del campeonato", agregando que "en esta parte del campeonato siempre se pelea por algo y ellos vienen peleando por una copa internacional, no es menor, hay que tener cuidado, por eso lo tomamos como un partido que va a ser complicado y sobre todo por el momento, porque nosotros tenemos bajas y necesitamos ganar para quedar bien antes del parate que viene".