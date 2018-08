Colo Colo va a inaugurar el VAR en Chile: el videoarbitraje estará en cuartos de la Libertadores

El Video Assistant Referee, conocido por estos lares como el VAR, será aplicado por segundo año consecutivo en la Copa Libertadores y en esta ocasión tendrá una particularidad: se usará por primera vez en Chile.

Esto será en el duelo de Colo Colo por la ronda de los ocho mejores en el estadio Monumental, donde se medirá al ganador de la llave entre Palmeiras de Brasil y Cerro Porteño.

El sistema de video arbitraje se aplicará esta vez desde los cuartos de final y promete resolver las dudas en el referato, sobretodo en situaciones de penales y offside, tal como ocurrió en la temporada anterior.

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, aseguró en julio pasado que la aplicación se adelantó para ambas competiciones debido a su buena utilización en el Mundial de Rusia 2018, donde ha tenido pleno éxito.

“Estoy convencido que es algo sin retorno. Lo que falta tal vez es más comunicación con el público. El VAR se está usando los 90 minutos, que no veas al árbitro haciendo gestos, no quiere decir que no se están revisando las jugadas”, dijo en conversación con Fox Sports.

Cabe mencionar que el VAR se comenzó a utilizar a partir de las semifinales en la Libertadores y en ambas finales de la Sudamericana, el año recién pasado. Además, se usará en la disputa de la Recopa.

Por primera vez, el videoarbitraje estará en Chile y Colo Colo será el pionero en usarlo.