Chuco Sosa alaba el arranque goleador de Eduardo Vargas y avisa: "Me gustaría volver a la UC y sacarme la espina de los títulos perdidos"

Eduardo Vargas ha tenido un inicio de semestre en Tigres digno de sus mejores tiempos en la U o en la Selección. Turboman lleva tres goles en la Liga MX y la misma cantidad en la Copa México, pese a la fuerte competencia por un puesto en la delantera que hay en su equipo, con nombres de la talla del francés André-Pierre Gignac, del ecuatoriano Enner Valencia y del azteca Jurgen Damm, tasado recientemente por el club felino en 15 millones de euros.

Otro que pelea por un espacio en la oncena es Ismael Sosa, ex atacante de Universidad Católica, quien en este arranque de la segunda parte del año ha visto poca acción. El Chuco, en diálogo con El Gráfico Chile, comenta el nivel del fútbol mexicano, cuenta sobre su estrecha relación con el Edu, expresa su deseo de volver algún día a San Carlos para por fin poder levantar una copa y se refiere a su recordada jugada en un Clásico Universitario donde dejó en el camino, bien atrás, al Pepe Rojas.

¿La liga mexicana está por encima de todas acá en América?

Es que los clubes tienen un fuerte poderío económico, entonces, contratan bien. No sé si es superior a las demás, pero sí es una liga muy competitiva.

Ustedes tienen un equipazo. Más allá de que no ha sido un buen arranque de torneo, vienen siendo protagonistas todos los años…

Sí, hace dos años y medio que estoy acá en el club y ya tuve la suerte de ganar dos títulos de liga, tres Campeón de Campeones y de jugar finales de Concachampions. Yo creo que hoy es el mejor equipo de México, tiene una de las mejores plantillas.

¿Por esto mismo te ha tocado ser suplente últimamente?

Sí, en este semestre van siete fechas y sólo he jugado un partido, porque también me lesioné. Además, somos muchos delanteros, están Gignac, Valencia, Vargas, yo y algunos chicos mexicanos que son buenos.

Vargas empezó con todo este semestre. ¿Cómo lo has visto?

Sí, empezó bien, aunque también entró de cambio, pero tuvo la posibilidad de jugar un poco más y ha hecho varios goles.

¿Qué te parece como jugador?

Es un jugadorazo, muy importante para Tigres. Hace un año y medio que llegó y siempre ha estado a la altura. Los delanteros rotamos mucho y es fundamental estar en un buen nivel para poder tener minutos.

¿Qué característica destacas de él?

Tiene un muy buen remate. Acá juega un poco más retrasado, no tan adelante, pero con su disparo es un peligro constante.

¿Son amigos?

Sí, nos llevamos bien con Edu, en el vestidor siempre estamos juntos con los chicos. Tenemos una buena amistad.

¿Se molestan con la Católica y la U?

Sí, de vez en cuando nos molestamos, miramos partidos por el celular. Él es hincha de la U y la sigue, y yo sigo a la UC por las redes sociales. Últimamente, como la Católica anda mejor, no puede decir nada.

¿Sí? ¿Está más callado ahora último?

Sí, ahora último sí. Antes, venía y me decía que cómo perdíamos finales, pero últimamente la Católica ha ganado varios títulos, así que ya no jode tanto.

¿La sigues de cerca a la Católica, entonces?

Sí, la sigo siempre. Hay un cariño grande por la gente de Católica. Aunque estuve un año nada más, me han tratado muy bien y tengo un buen recuerdo.

Hablando acá con el periodista que cubre a la Católica, me dice que hay jugadores que si bien no han nacido en el club, siempre tienen las puertas abiertas. ¿Tienes contacto?

Sí, hablo de vez en cuando con el Tati Buljubasich, siempre me escribe para preguntarme cómo ando. Hicimos una gran amistad y me pone muy contento que al club le haya ido bien en los últimos años.

¿Te gustaría volver, sobre todo ahora que, como me decías, hay mucho delantero en Tigres, o todavía no es el momento?

Yo digo que esto es muy cambiante, que por ahí hoy no me está tocando jugar, pero tengo un año más de contrato y quiero terminarlo. La verdad es que me gustaría volver a Católica, porque tuve la mala suerte de no poder ganar un título. Habíamos perdido un campeonato por diferencia de goles y al torneo siguiente cambiaron la regla, y perdimos la Súper Final contra O’Higgins. Me encantaría regresar algún día y sacarme esa espina.

¿Hubo contactos con Colo Colo o la U en algún momento?

No, escuché rumores, pero conmigo no habló nadie ni de Colo Colo ni de la U.

En algún momento dijiste que no jugarías por ninguno de esos dos equipos…

Sí, alguna vez lo dije, porque me siento identificado con Católica. Como te digo, si vuelvo, sería a la UC, que es el club donde tuve la oportunidad de jugar, me ha ido bien y la gente me quiere mucho.

También te quieren por lo “clasiquero”, más allá de los títulos perdidos…

Sí, tuve la posibilidad de anotarles a Colo Colo y a la U. En un año hice casi 25 goles, así que en lo futbolístico me ha ido bien, pero me faltó cerrarlo con un título.

Los hinchas de la UC se acuerdan, sobre todo, de ese gol donde dejas muy atrás al Pepe Rojas. ¿Algún mensaje?

Nooo, el Pepe es buena onda. Tuve la oportunidad de conocerlo, de jugar con él en Independiente, y es buena gente, son cosas del fútbol nada más. En ese momento era más rápido yo, pero ya no corro tanto, jajajá.