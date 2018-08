El nuevo "numerito" de José Mourinho: "Soy uno de los mejores técnicos del mundo"

En la conferencia de prensa previa al duelo de Manchester United ante Burnley, por la 4ª fecha de la Premier League, donde los Diablos Rojos arrancaron con dos derrotas y un triunfo, el técnico José Mourinho volvió a hacer de las suyas.

Consultado si aún se siente un técnico de élite, pese a no haber ganado una liga con los de Old Trafford, el portugués se enojó y sacó lo mejor de su repertorio. "Soy el técnico de uno de los mejores equipos del mundo, pero también soy uno de los mejores técnicos del mundo", afirmó.

“¿Leíste a algún filósofo o en tu formación, nunca pasaste tiempo leyendo a Hegel? Solo como un ejemplo, Hegel dice que la verdad está en el todo, siempre está en el todo. ¿Le haces esa pregunta al técnico que terminó tercero en la Premier League (Mauricio Pochettino) o cuarto (Jürgen Klopp)? Te digo lo que pienso, cómo se sienten. Y te respondo la pregunta. Eso es fácil", disparó.

Y siguió: "Tuve un gran éxito la temporada pasada, pero eso es lo que probablemente no quieras admitir. Analizo mi actuación y para mí es más importante lo que pienso que lo que piensas", señaló.

Irónico o no, Mou aseguró que su segundo lugar la temporada pasada ha sido uno de sus grandes éxitos. "Somos el último equipo en Inglaterra en ganar una copa europea. He ganado ocho títulos de liga. Soy el único entrenador en el mundo que ganó en Italia, España e Inglaterra, pero incluso después de ganar ocho títulos, títulos no pequeños o en países pequeños, creo que mi segunda posición la temporada pasada es uno de mis mayores logros en el fútbol", cerró.

Manchester United visitará a Burnley este domingo, desde las 12:00 horas de Chile.