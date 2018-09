La U se sacudió del golpe Superclásico y le ganó a Temuco para no quedarse fuera de la lucha por el título

Universidad de Chile tenía claro que la derrota en el Superclásico ante Colo Colo no sólo les significó un nuevo año sin ganar en el Monumental, sino que también los hizo perder terreno en la lucha por el título, donde quedaron a nueve puntos del puntero Universidad Católica. Por lo mismo, una victoria ante Deportes Temuco, por la vigésimo segunda fecha del Campeonato Nacional, era clave para lavar las heridas de la caída frente a los albos y no le fallaron a los hinchas de la U que llegaron al Nacional, consiguiendo un trabajado 2 a 1.

La U, entendiendo la importancia de ganar, salió a buscar la victoria rápidamente y Yeferson Soteldo se echó a un diezmado equipo al hombro. Pese a las bajas y lesiones de los dirigidos de Kudelka, de a poco fueron imponiendo ritmo en Ñuñoa y se notó las ganas que tenían por sacar tres puntos y así no repetir el bajón anímico que tuvieron cuando perdieron el Superclásico del primer semestre.

Aunque se generaron llegadas, el gol no salía para la U y Temuco también avisaba en el arco de Johnny Herrera. Eso hasta que quedaban 10 minutos de la primera fracción y apareció el postergado Felipe Saavedra, quien recibió un pase de taco de Nicolás Guerra tras una gran jugada de Soteldo y definió con un cabezazo en la boca del arco para marcar el 1 a 0 con el que se fueron al descanso.

El joven lateral hizo celebrar al Nacional / imagen: Photosport

En el segundo tiempo, la U aprovechó sus oportunidad y rápidamente consiguió estirar el marcador. A cinco minutos de iniciado el complemento, Gonzalo Espinoza tomó un balón en el borde del área y sacó un potente zurdazo para dejar sin opción alguna a José Luis Gamonal.

Pero Deportes Temuco, pese a ir perdiendo por 2 a 0, no se dio por vencido y tuvo, a tres minutos del gol del Bulldog, una inmejorable chance de descontar, luego que Franz Schultz bajara a Alfredo Ábalos en el área chica y el árbitro Cristian Garay no dudara en cobrar penal. Sin embargo, Cristian Canío no estuvo fino desde los doce pasos y Johnny Herrera contuvo su remate.

El penal perdido podría haber sido el golpe de gracia para un cuadro Pije que volvió a sacar fuerzas y llegó al descuento. En 63 minutos, Matías Donoso recibió un gran centro de Soto y definió en la boca del arco para instalar la ilusión en el equipo de Miguel Ponce, que, pese a que probó y tuvo en las cuerdas a la U, no logró el empate y tuvo que irse de Ñuñoa con una derrota por 2 a 1.

Ahora, luego de la victoria que los deja momentáneamente en la cuarta posición con 38 unidades, a seis de la UC, los azules se preparan para enfrentar el próximo 8 de septiembre a Palestino por la ida de las semifinales de Copa Chile, a contar de las 17:30 horas en el Estadio Nacional. Temuco, en tanto, aprovechará el parón que tendrá el Campeonato Nacional por la fecha FIFA y las Fiestas Patrias y recién volverá a jugar el próximo viernes 21 de septiembre, cuando reciba en el Germán Becker a Huachipato.

