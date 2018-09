Angelo Henríquez y su llamado a la Roja: "Espero se me permita jugar unos minutos"

La selección chilena comenzará con los trabajos para la gira asiática donde enfrentará a dos mundialistas: Japón y Corea del Sur. Uno de los jugadores convocados por el entrenador Reinaldo Rueda es el delantero de Universidad de Chile, Angelo Henríquez.

El goleador de la U viene de ser titular en la victoria ante Deportes Temuco y ya anticipó los duelos de la Roja y aseguró que tiene claro lo que le solicitará el DT colombiano.

"Estoy muy contento con el llamado, espero que sean unas buenas jornadas de trabajo y ojalá se me permita tener unos minutos para jugar. No he hablado con Reinaldo Rueda todavía, pero espero que se pueda dar mañana (sábado)", dijo Henríquez.

"La idea es jugar sin pelota, pero acomodarme cuando el equipo la tenga porque así puedo buscar más espacios y situaciones de gol y en eso tenemos que mejorar. El equipo funciona mejor cuando más espacio tenemos y generamos. Poco a poco me voy conociendo más con el equipo, cuando tenemos la pelota lo hacemos bien y cuando la perdemos nos complica mucho", agregó.

Los jugadores convocados por Rueda comenzarán este sábado con los trabajos en el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán.