Diego Rubio celebró su vuelta a la Roja con un golazo por el Sporting Kansas

Diego Rubio coronó su buena semana tras ser llamado a la Roja con un golazo en la derrota como visitante por 3 a 1 del Sporting Kansas a manos del Seattle Sounders, válido a la fecha 26 de la MLS y que también tuvo a Felipe Gutiérrez durante todo el partido.

El ex Colo Colo anotó en apenas 90 segundos de partido, luego de tomar un balón suelto y sacar un gran derechazo cruzado para sorprender al portero Stefan Frei. Sin embargo, el elenco local reaccionó y empató con anotación del ex Universidad de Chile, Raúl Ruidiaz, en 12 minutos de juego.

La paridad se rompió en el segundo tiempo tras un autogol de Graham Zusi, en el 52’, y un tanto de penal de Nicolás Lodeiro, cuando se jugaban 56 minutos, que le permitió a los locales vencer por 3 a 1 y amargar las opciones del equipo de Rubio para alcanzar el liderato, teniendo que conformarse con quedar en el segundo lugar con 45 puntos, a uno del líder FC Dallas. Seattle, en tanto, sumó 41 puntos y escaló a la cuarta ubicación.

Ahora, luego de anotar ante el Seattle Sounders, Diego Rubio se embarcará a Asia para unirse a los trabajos de la selección chilena para los amistosos ante Japón y Corea del Sur, a disputarse el próximo 7 y 11 de septiembre, respectivamente.

⚽WATCH: Diego Rubio has scored or assisted in seven straight matches.

Didn't waste any time here. #SEAvSKC #ForGloryForCity pic.twitter.com/9otGvMpOPK

— Sporting KC (@SportingKC) September 1, 2018