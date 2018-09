"Un club en crisis": El West Ham de Pellegrini ya preocupa en Inglaterra

Manuel Pellegrini y su West Ham no levantan cabeza y sumaron su cuarta derrota en la misma cantidad de partidos que han disputado en la Premier League. Sin encontrar respuestas, los Hammers cayeron por 1 a 0 ante Wolverhampton tras un gol en el último minuto de Adam Traoré y siguen en el fondo de la tabla de la liga de Inglaterra sin puntos, con diez goles en contra y sólo dos a favor.

Por lo mismo, las críticas no se hacen esperar en Inglaterra y el mal momento del equipo del Ingeniero no deja indiferente a nadie. El Telegraph, por ejemplo, señaló que "no tomó mucho tiempo. Sólo van cuatro partido de la Premier League, pero después de una nueva derrota el West Ham ya parece un club en crisis. Los hinchas se fueron molestos con la cuarta derrota consecutiva que deja a su equipo en el fondo de la tabla. Todo esto después de gastar cerca de cien millones de libras en nueve jugadores. Y con los partidos que se le vienen ante Everton, Chelsea y Manchester United, la cosa se puede poner peor antes que mejor".

El Daily Mail, en tanto, asegura que "¿Manuel, ya es tiempo de preocuparse? El tremendo gasto del verano parece no haber hecho nada con el gusto del club de dispararse en los pies", mientras que el London Evening agrega: "el panorama no se pone más fácil para el West Ham, que enfrenta una brutal seguidilla de partidos en lo que queda del mes, incluyendo las visitas de Chelsea y Manchester United. Las próximas semanas nos dirán si estos partidos sólo fueron un pequeño dolor de cabeza en la carrera de Pellegrini o el inicio de algo más preocupante".

Por su parte, la BBC destaca un preocupante dato: "esta derrota significa que el West Ham ha perdido sus primeros cuatro partidos por segunda vez en su historia. La vez pasada sienta un preocupante precedente, ya que fue en 2010/11 y terminaron descendidos. Ese escenario está muy lejos de lo que imaginaban los Hammers cuando contrataron a Manuel Pellegrini, un ganador de la Premier League con Manchester City en 2013/14″.