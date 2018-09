La figura coreana del Tottenham se salvó del servicio militar

El delantero de Tottenham Son Heung-min pudo evadir el servicio militar en Corea del Sur tras liderar a su país a conseguir la medalla de oro en fútbol en los Juegos Asiáticos, luego que vencieran por 2 a 1 a Japón a la final.

Con esto, el futbolista recibió la recompensa del gobierno de Seúl, quienes permiten que todos los ganadores de medallas de oro en los Juegos Asiáticos y todos los medallistas olímpicos puedan "sacarse" el servicio militar, que en Corea del Sur es obligatorio y lo hubiese dejado al margen del fútbol por lo menos por 21 meses.

Sin embargo, este sábado el jugador del Tottenham fue pieza clave y participó en los dos goles de su selección para que superaran a Japón, por lo que una vez terminado el partido no pudo esconder la alegría por un triunfo histórico de Corea del Sur en fútbol y que, de paso, lo deja exento de sus obligaciones militares. Por lo mismo, tras el encuentro, agradeció al Tottenham por permitirle participar del torneo que se realizó en Indonesia y señaló que "me siento excelente, me siento increíble".

Ahora, luego de ganar el oro en los Juegos Asiáticos, Son Heung-min prepara su vuelta a los Spurs y sin la presión de tener que sacarse el servicio.