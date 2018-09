La U busca rejuvenecer al plantel de cara al 2019

El técnico Frank Darío Kudelka pudo volver a sonreír luego de la victoria 2 a 1 de Universidad de Chile sobre Deportes Temuco, el pasado viernes en el Estadio Nacional. Tras vivir un traumático Superclásico frente a Colo Colo en el Estadio Monumental, el DT se enfocó en lo anímico para levantar a un plantel golpeado por perder nuevamente contra el archirrival, pero también con la mente puesta en lo que será el año 2019.

Tal como él lo ha confesado públicamente, su staff técnico recibió "un barco a mitad del río" y que por eso no ha podido plasmar sus ideas en cancha como tenía estipulado. La necesidad de ganar se ha hecho imperiosa para un entrenador que ya entendió, al igual que la dirigencia azul, que será difícil implantar su esquema en un equipo que ha jugado con un sistema determinado por muchos años.

"Aún no puedo sentir mi trabajo, exponerlo. Aún ganando. No digo que no tengamos virtudes, pero no me alcanza. La exposición de mi trabajo, que es nuestro equipo puesto en cancha, no me deja satisfecho. Me está llevando más tiempo del que yo pretendía", reconoce un honesto Kudelka, en medio de un difícil presente futbolístico que atraviesa la U en el Campeonato Nacional 2018.

A pesar de tener la esperanza de conseguir el título del torneo, tanto él como la dirigencia de Azul Azul entienden que la renovación de un plantel agotado físicamente, y también presionado por los años complejos que han tenido tras el exitoso período de Jorge Sampaoli entre las temporadas 2011 y 2012. Bajo ese escenario, en el Centro Deportivo Azul ya trabajan en un plan de "rejuvenecer al equipo para el 2019 con jóvenes promesas de proyección", según cuentan desde el CDA y que ya dentro de la planificación que tiene Kudelka hasta diciembre del 2019 cuando expira su contrato con la U.

"Nosotros tenemos que idealizar el futuro plantel para el año que viene. Siempre desde el respeto a los que están ahora. Hay que terminar esto de la mejor forma y ser certero en la conformación del plantel futuro", apunta el entrenador argentino.

¿Adiós a las viejas glorias?

Ante el temor de ocupar a sus promesas jóvenes para partidos muy trascendentales, Kudelka ha tenido que abrazarse en confiar en los futbolistas más experimentados del club como Johnny Herrera, Matías Rodríguez, David Pizarro, Gustavo Lorenzetti, Gonzalo Jara, Jean Beausejour entre otros. En el caso del arquero azul, él está ratificado para el próximo año y su liderazgo como capitán hacen casi imposible su salida de la U.

A diferencia de lo que ocurre con Herrera, el resto de los jugadores con más años no tiene un puesto seguro en la próxima temporada. Además de los mencionados anteriormente, también terminarán su vínculo Christian Vilches, Leandro Benegas, Isaac Díaz, Rafael Caroca y Rafael Vaz. Todos ellos, jugadores de gran trayectoria que no estarían dentro del plan de la dirigencia universitaria, que tampoco podría retener al venezolano Yeferson Soteldo para un nuevo préstamo con la U.

Bajo esos antecedentes, el ascenso de las futuras promesas azules como Nicolás Guerra, Francisco Arancibia, Yerko Leiva, entre otros se vuelve fundamental en un equipo que ya negocia con varios jugadores jóvenes como Pablo Parra, Pablo Aránguiz, entre otros que están en carpeta para reforzar a la U “juvenil” que se intentará armar de cara al 2019.

"Son jugadores que tienen que rendir, que estando en la U, de una u otra forma cuando les toque a ellos tienen que estar a la altura del equipo. Ante Temuco no fue la excepción porque lo hicieron de buena manera", señaló Johnny Herrera destacando el trabajo del "futuro azul".

La U comienza a reenfocar su estrategia y espera terminar la década con éxitos que les permita emular las alegrías que tuvieron al comenzar la época de los 2010.