Héctor Tapia no puede creer la goleada que le dio Everton a Colo Colo: "No estaba en los planes"

Colo Colo cayó de manera inapelable ante Everton en Viña del Mar y tras la goleada 4-2 que sufrieron en Viña del Mar, el entrenador Héctor Tapia reconoció que dejaron escapar una linda opción para acortar distancia con el líder del Campeonato Nacional, Universidad Católica, que este sábado empató con Unión Española y le permitió a sus escoltas acercar

"La derrota no estaba en los planes, nos encontramos con un 3 – 0 abajo en 35 minutos, sumado a un desgaste en la semana y bajas importantes, se nos hizo muy pesado. Igual se puede destacar la determinación de los muchachos, que corrieron hasta el final", sostuvo Tapia.

"Hoy era una fecha en donde podíamos acortar distancias con el puntero, no se pudo, no aprovechamos la oportunidad de descontar puntos y nos vamos amargados. Fueron tres goles de errores nuestros, en cualquier escenario es muy difícil darlo vuelta, tuvimos que recurrir a jugadores que no son especialistas en la posición, pero que de todas formas hicieron su mayor esfuerzos", añadió un sincero DT.

Colo Colo quedó a nueve puntos del líder Universidad Católica y ahora tendrá dos semanas de descanso por el receso del torneo por la fecha FIFA y el festejo de fiestas patrias, lo que Tapia espera aprovechar a lo máximo.

"Primero vamos a recuperar a los jugadores que hicieron una semana de mucho desgaste físico, y después jugaremos algún partido amistoso antes de la Copa Libertadores. Lo importante es pasar esta semana antes de comenzar a trabajar de lleno", indicó Tapia.

Por último, se refirió a la reprogramación de los duelos con Deportes Antofagasta y Universidad Católica que solicitaron e indicó que "Marcelo (Espina) se está ocupando de eso, esperamos tener la voluntad de la gente, sabiendo que estamos compitiendo en dos escenarios pero hay que hacer lo mejor posible independiente de la resolución final".