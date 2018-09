Colo Colo reclama por no poder cambiar sus partidos en el torneo: "Hay que evitar que se jueguen clásicos entremedio"

El gerente deportivo de Blanco y Negro, Marcelo Espina, junto al presidente de la concesionaria que rige a Colo Colo, Gabriel Ruiz-Tagle llegaron hasta la sede de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) para reunirse con el presidente del fútbol chileno, Arturo Salah, para intentar la reprogramación de los compromisos correspondientes a la fecha 23 y 24 del Campeonato Nacional, donde enfrentarán a Deportes Antofagsta y Universidad Católica respectivamente.

Es que tras la negativa de los clubes de modificar las fechas, en ByN recurrieron a la última instancia para lograr un acuerdo, pero no obtuvieron respuesta positiva, algo que lamentaron en el Cacique.

"Hubiésemos esperados probablemente una mayor comprensión de la importancia de la instancia en que está Colo Colo hoy en día. Debemos tener claro que esto está en las bases del torneo y no resulta posible por una vía jurídica poder cambiar", expresó Ruiz-Tagle.

"Lamentamos el hecho porque Colo Colo se juega cosas muy importantes, no solamente para el club, sino que para el fútbol chileno y debemos acatar las bases y no nos queda de otra", agregó el ex ministro del Deporte.

Mientras que Espina realizó una petición a la ANFP pensando en el futuro y para que ningún equipo tenga que pasar lo que vive Colo Colo por su participación internacional. El ex volante solicitó no jugar los clásicos previo a un torneo continental.

"Le planteé que sería bueno para un futuro que cualquier equipo que esté en copa internacional, en instancias decisivas, pueda evitar que se jueguen clásicos entremedio. Normalmente eso se hace. Hoy en día la Copa Libertadores y Copa Sudamericana se juega en nueve meses, no en tres", dijo el Cabezón.

En esa línea, expresó que "el tema de los clásicos ojalá se puedan programar en momentos donde no hay instancias decisivas de copas internacionales y ojalá se pueda regularizar eso, ya que a nosotros previo al partido con Corinthians nos tocó la U y ahora antes de Palmeiras nos tocó Católica y debemos afrontarlo como está", dijo Espina.

Sobre la apretada agenda del Cacique, indicó que "se va a resolver. El equipo está bien, hay que afrontar los partidos como están y tenemos un antecedente cercano que nos fue bien y creemos que en el próximo nos va a ir tan bien como fue la pasada anterior. Se amparan en las bases y listo".