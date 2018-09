Claudio Marchisio llega al Zenit y se convierte en el jugador más caro del fútbol ruso

El mediocampista italiano Claudio Marchisio, flamante fichaje del Zenit de St. Petersburgo, se convirtió en el jugador mejor pagado de la liga rusa con más de seis millones de euros anuales, según informa hoy la prensa local.

Marchisio, que firmó el lunes un contrato válido por dos temporadas, fue el único fichaje del Zenit, que no se había reforzado con ningún futbolista en esta campaña tras un verano anterior lleno de fichajes con Roberto Mancini en la banca.

El ex jugador de la Juventus, que fue compañero de Arturo Vidal en la Vecchia Signora, cobrará más del doble que estrellas del fútbol ruso como Fiódor Smólov, cuyo salario con su nuevo equipo, el Lokomotiv Moscú, no llega a los tres millones de euros.

Marchisio, que le salió gratis al club ruso, pretende agrandar su carrera en el elenco ruso, pese a que el club no pasa por el mejor de sus momentos y sólo jugará la Europa League.

Benvenuto, Claudio 🌊🇮🇹 Claudio Marchisio is officially a Zenit-player!#MarchisioIsZenit pic.twitter.com/fAOBSEtyWZ — FC Zenit in English (@fczenit_en) September 3, 2018

No. 🔟 Our new Italian will wear an iconic number.#MarchisioIsZenit pic.twitter.com/r4BIAt9YF3 — FC Zenit in English (@fczenit_en) September 3, 2018

The prestige of a great club.

The most ambitious project.

The same desire to win!

Презтиж великой команды

cамый честолюбивы план

такой же желание выигрывать!#TheWaveIsComing #ИдетВолна🌊 #MC? pic.twitter.com/R7UYsDvPp0 — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) September 3, 2018