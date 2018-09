No todo es fiesta: las protestas de los hinchas contra Cruzados se intensificarán en San Carlos

"Empresarios del fútbol ¡Bajen las entradas!", exclama un lienzo que se ha hecho presente en los últimos partidos de Universidad Católica y que se ha convertido en uno de los íconos de las protestas que hinchas agrupados en distintas organizaciones vienen realizando durante el segundo semestre de 2018 en contra de Cruzados, por el alza en el precio de las entradas en San Carlos de Apoquindo.

El inicio formal de esta demanda tuvo origen el pasado 3 de agosto, cuando 6 organizaciones entregaron una carta formal a Cruzados, dirigida a su presidente Juan Tagle y a su gerente general Juan Pablo Pareja, en la que exigieron la rebaja y congelamiento inmediato del valor de los tickets para los encuentros del primer equipo de la UC. Corporación Católica Para Su Gente, Movimiento Alta La Frente, Agrupación Nuestra Cruzada, Radio Frecuencia Cruzada, Radio de la Cato y Franja Armadura fueron quienes firmaron la misiva y comandan las protestas.

Ante la falta de respuesta, vinieron las acciones en el estadio: lienzos, afiches, folletos y cánticos en contra del alza en el precio de las entradas se han hecho sentir en San Carlos de Apoquindo Pero sus manifestaciones no sólo quedaron encerradas en su recinto, sino que también en otros recintos como ocurrió en Santa Laura, por la fecha 22 del Campeonato, donde un hincha sufrió una caída de más de 5 metros al colgar justamente el icónico lienzo. Afortunadamente, el accidente no tuvo mayores problemas y ya se encuentra dado de alta.

Las protestas también se han dado fuera de San Carlos de Apoquindo. En Santa Laura un hincha cayó de más de 5 metros de altura al colgar un lienzo en contra del alza en el precio de las entradas / Foto: Agencia UNO

Todo lo dicho ha configurado un ambiente de protesta en la UC, justo en medio de la conmemoración del aniversario 30 de San Carlos de Apoquindo. Este martes 4 de septiembre se cumplieron tres décadas de la inauguración del recinto de Avenida Las Flores y Cruzados prefirió no hacer eventos de festejo, pues la celebración pública se dejará para el 22 de septiembre, cuando la UC retome su actividad en el torneo recibiendo a San Luis. Aquel día se hará un homenaje a quienes lideraron la construcción de estadio y también se verán nuevas protestas por parte de los hinchas.

"Se contempla intensificar las acciones de protesta, pero no es que sea un plan que sea de nosotros, sólo es cosa de ver cómo la gente ha respondido a través de redes sociales en contra de Cruzados", plantea el portavoz de Alta La Frente, Álvaro Bley, remarcando que "mucha gente está alegando de que con estas decisiones se está alejando más a los hinchas del club, entonces creo que debería ser como un proceso natural que las protestas se vayan intensificando y no sólo como una acción estratégica de nosotros, sino que como una respuesta normal y natural de todos los hinchas de la UC que no están de acuerdo con esta alza de entradas y que quieren seguir peleando por un club mucho más cercano y más accesible para los hinchas de todas las clases sociales".

En la misma línea va el vocero de Católica Para Su Gente, Jorge Álvarez, quien establece que "la exigencia de que la concesionaria baje el precio de las entradas es una fórmula que tenemos para unificarnos como hinchas. Creemos que lo más relevante de esta pelea que estamos dando es demostrar que si la gran masa de todos los estratos sociales de la Católica es capaz de unirse y dar una pelea organizada, puede marcar precedentes históricos en cuanto a recuperar el club para la hinchada, sobre todo en estos tiempos en que se están discutiendo modificaciones a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas y se está poniendo sobre la mesa la necesidad de que sean los socios e hinchas quienes tengan un rol fundamental en cuanto a las decisiones en los clubes deportivos".

Cruzados y el IPC

El 21 de agosto, a través de una publicación en su sitio oficial titulada "Análisis comparativo de precios de entradas", Cruzados se manifestó en el marco del debate en torno al precio de los boletos para ver a la UC en Las Condes. Sobre el valor de sus galerías, arista que ha encendido las protestas de los hinchas, la concesionaria apuntó que "las tribunas Lepe y Prieto son las que menos reajustes han tenido durante los últimos años, justamente considerando tener un precio accesible para todo público en dichos sectores. En tal sentido, entre los años 2009 y 2015 el valor fue de $4.950, pasando a $5.500 a mediados de 2016 y a $6.000 en el segundo semestre de este año, aumentos mucho menores a las variaciones experimentadas por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante esos años", indicó la concesionaria en cuanto al precio de sus galerías".

"De hecho, en la inauguración del Estadio San Carlos de Apoquindo, en 1988, el valor de una entrada a galería fue de $2.000, valor que reajustado de acuerdo al IPC (que mide la evolución del costo promedio de bienes y servicios) actualmente equivaldría a $12.793, tomando en cuenta que el IPC acumulado durante esos años alcanza un 539,7%", prosiguió.

Sobre aquella argumentación, Jorge Álvarez opina que "es una respuesta paupérrima, responde a una visión que tiene la concesionaria como empresa y que carece absolutamente de sentido social en cuanto a lo que significa un club deportivo", puntualizando que el IPC "no es un indicador válido en estas instancias, ya que si seguimos esa fórmula del IPC tenemos que considerar que la experiencia de partido como servicio de compra sigue siendo casi igual como la que se vivía en 1988, hace treinta años, siguen habiendo los mismos tablones, los baños son del mismo tamaño, no se han hecho grandes cambios en infraestructura ni tampoco calidad de servicio y las inversiones en jugadores siguen siendo bajas".

CARTA ENVIADA A JUAN TAGLE QUIROZ Y DIRECTORIO DE CRUZADOS S.A.D.P. 📃Compartimos la carta entregada el día de ayer en… Posted by Católica Para Su Gente on Saturday, August 4, 2018

Por otro lado, Cruzados en su versión expuso que "en cuanto a la comparación con otros clubes en partidos Clase B (excluye clásicos y partidos internacionales), el precio de la galería es idéntico al que cobran otros dos clubes del fútbol chileno: Universidad de Chile y San Luis de Quillota. Lo anterior, sin considerar que, en el primer caso, el estadio que arrienda dicho club tiene una capacidad de aproximadamente tres veces superior y, en el segundo caso, el estadio de Quillota presenta un porcentaje de ocupación varias veces inferior al que tiene San Carlos de Apoquindo".

Sobre dicho punto, Álvaro Bley estima que "la respuesta de Cruzados nos pareció torpe, porque intenta desmitificar que las entradas de Católica son las más caras y no lo logra hacer, porque se compara con los distintos clubes y llega a la misma conclusión de que sí son las más caras, considerando que empata con San Luis y la U, porque todas son igual de caras, lo que al final dice no es que Católica no sea el club que tenga las entradas más caras, dice que ellos tienen las más caras y al igual que los otros dos clubes, están peleando ahí el primer lugar".

Diagnóstico y diálogo

Las organizaciones demandantes reclaman que el alza de las entradas se enmarca en un proceso que ya tiene varios años de desarrollo. A juicio del vocero de Alta La Frente, "a lo largo de la historia Católica ha tomando decisiones que la alejan de su público más masivo, de su público más popular, el club se ha elitizado en San Carlos de Apoquindo. Sentimos que esta alza de entradas fue la gota que rebalsó el vaso, sentimos que Cruzados tampoco se hace cargo de esa petición que hacemos en la carta. Si bien ellos dicen que han hecho actividades como una asamblea, como la Comisión de Hinchas, nosotros, habiendo participado de esas instancias, sentimos que no han aportado el matiz de club que debería tener la UC, con participación de sus socios e hinchas. La figura de socio sólo es una figura comercial para tener descuento en las entradas y algunos beneficios en comercio asociado".

El presidente de Cruzados, Juan Tagle, también ha sido interpelado en San Carlos de Apoquindo / Foto: Facebook

En tanto el portavoz de Católica Para Su Gente sostiene que "desde que la concesionaria llegó al club el 2009, se ha registrado un alza sostenida de lo precios, no sólo de las entradas, si no que en todos los productos oficiales como camisetas, anuarios, el tour por el Museo Cruzado. Eso hace alusión a una política comercial de exclusión socioeconómica para el 80 por ciento de los de los hinchas de la Católica, según los datos de Adimark, responde a una eliminación estratégica que la sociedad anónima quiere realizar en cuanto a cuál es el hincha que ellos quieren en San Carlos de Apoquindo".

Más allá del tenor de protesta, Jorge Álvarez avisa que "nosotros no vamos a cerrar el canal de diálogo que abrimos con la carta enviada al presidente Juan Tagle, vamos a seguir manteniéndolo y lo que buscamos, a través de la presión social y popular, es abrir estos espacios de diálogo y trabajo con la concesionaria".