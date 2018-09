"Estuve a punto de perder una pierna": Compañero de Alexis reveló el drama que lo pudo retirar del fútbol

El defensa inglés del Manchester United, Luke Shaw, reveló este miércoles que estuvo a punto de perder la pierna derecha en 2015 tras lesionarse de gravedad en un partido de UEFA Champions League ante PSV Eindhoven en Holanda.

Esa lesión, lo dejó largos meses fuera de la cancha, y el lateral de 23 años recordó el momento más duro de su vida, que incluso pudo costarle su carrera profesional justo cuando empezaba a brillar en el elenco donde actúa Alexis Sánchez.

"Mentiría si dijera que no pensé en parar de jugar. Tuve muchas complicaciones con mi pierna en el que fue el peor momento de mi carrera. Nadie sabe lo cerca que estuve de perder la pierna. Yo no lo supe hasta seis meses después cuando el doctor me lo dijo", señaló el seleccionado inglés, quien fue fracturado tras un choque con el defensa mexicano Héctor Moreno.

En esa línea, indicó que "sin embargo, es algo de lo que ya no me preocupo. Me siento fuerte y mi pierna derecha está, exactamente, como antes de romperse".

Así se fue Shaw de la cancha en 2015 / Getty Images

Su regreso no fue fácil, ya que cuando volvió a jugar el portugués José Mourinho fue muy crítico con su actitud, pero no se lo tomó mal y fue mejorando con el tiempo.

"Creo que se molestó conmigo porque sabía que podía hacerlo mejor en los partidos y los entrenamientos. Cuando miro hacia atrás, tal vez él tenía razón", dijo Shaw.

"Fueron unos años difíciles pero me fortalecieron mentalmente. Quería demostrarle que podía hacer lo que él decía que no podía. Tuve una conversación con él antes de la temporada y me dijo que quería que me quedara", expresó.

Además, el zurdo confesó que "maduré bastante, ya puedo decir que pasé de ser un niño a un hombre, ya sé lo que tengo que hacer y quiero demostrar que soy un jugador para Manchester United".