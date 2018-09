Novak Djokovic bajó al encumbrado John Millman y se instaló en semifinales del US Open

A casi media máquina y en solo dos horas y 48 minutos, el serbio Novak Djokovic se instaló en las semifinales del US Open, tras vencer al verdugo de Roger Federer en cuartos de final, el australiano John Millman, 55º del ranking ATP, por parciales de 6-3, 6-4 y 6-4.

El serbio no necesitó de mucho para vencer a un cansando Millman, quien acusó una baja en su nivel, tras derrotar de forma histórica al legendario suizo. Sin embargo, como el tenis es un "deporte de caballeros", tras finalizar el encuentro, Nole pidió al público en el estadio Arthur Ashe, que aplaudiera al oceánico de 29 años, debido a su gran torneo.

The Djoker Prevails!@DjokerNole gets past Millman 6-3, 6-4, 6-4 to set up a semifinal encounter against Kei Nishikori…#USOpen pic.twitter.com/NE59ZndaE6

— US Open Tennis (@usopen) September 6, 2018