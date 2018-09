Serena Williams se mete en la final del US Open y va por su séptima corona en Nueva York

Con un tenis solvente y contundente, la estadounidense Serena Williams avanzó a la final del US Open tras batir sin complicaciones a la letona Anastasija Sevastova por 6-3 y 6-0.

La menor de las hermanas Williams necesitó un poco más de una hora (1:06) para clasificar a la final, donde enfrentará a la ganadora del duelo entre la también estadounidense Madison Keys y la japonesa Naomi Osaka.

Serena Williams irá por su séptima corona en nueve finales en Flushing Meadows tras los títulos obtenidos en 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 y 2014.

.@serenawilliams defeats Sevastova 6-3, 6-0 to reach her 9th singles final in Flushing Meadows!

She awaits the winner of Keys/Osaka…#USOpen pic.twitter.com/HSbMOahyvb

— US Open Tennis (@usopen) September 7, 2018