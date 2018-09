El nuevo capitán de Argentina saca la voz: "Hubo diálogo entre los jugadores y Sampaoli para dejar las cosas en claro"

Jorge Sampaoli ya es pasado en la selección de Argentina y ahora en la Albiceleste se enfocan en encontrar un recambio para los jugadores que perdieron tres finales y que de a poco comienzan a dar un paso al costado. Por lo mismo, pese a que aún no encuentran técnico y los amistosos que tendrán en esta fecha FIFA ante Guatemala y Colombia los dirigirá el interino Lionel Scaloni, la nómina para estos encuentros está plagada de jóvenes y no por nada el capitán será Nicolás Tagliafico, defensor de 26 años.

Sin embargo, aunque quieren olvidar al casildense, el fracaso en el Mundial de Rusia 2018, donde mostraron un pobre juego y quedaron eliminados en octavos de final a manos de Francia, todavía ronda en Ezeiza y así lo dejó claro el nuevo portador de la jineta, quien aseguró que con el ex técnico de la selección chilena nunca encontraron un estilo de juego y las constantes modificaciones de esquema le jugaron una mala pasada.

"Nos tocó el que sería el campeón (Francia) y al no tener esa base y esa fuerza interior, quedamos afuera. Eso que pasa cuando sales a la cancha y sabes que vas a ganar porque el equipo tiene una identidad y una idea de juego, la Selección Argentina no lo tenía y se notó", comenzó diciendo en entrevista con Clarín, para luego agregar sobre el estilo de Sampaoli que "no terminó de jugar como él quería. Tuvo que cambiar y, al hacerlo, perdió su identidad. No terminó jugando como en Sevilla o en Chile. Tuvo que cambiar y se salió de su libreto, de su idea de juego".

Pero su crítica a los cambios de Sampaoli, a esa identidad perdida, fue más allá: "por momentos, nos sentíamos desequilibrados por jugar de una manera y pasar a hacerlo de otra. De jugar con extremos a hacerlo con dos 9 o con un falso 9, un partido con doble 5 y al siguiente con uno solo. Nunca terminamos de reafirmar lo que se quería. Todo eso generó dudas y en un Mundial no puedes tenerlas porque pasa lo que pasó. No hubo discusiones, pero sí diálogo de ida y vuelta entre los jugadores y el cuerpo técnico para dejar las cosas en claro y tener un poco de tranquilidad adentro de la cancha".

Finalmente, sobre el desorden a nivel dirigencial que existe en Argentina comparado con lo que vive en Europa jugando por el Ajax, Tagliafico concluye que "es una pena. Es muy difícil ver ese nivel de organización (que existe en Europa), pero más difícil es explicar la estructura del fútbol argentino que no se puede comparar con el europeo. Desde mi lugar, yo quiero aportar no solo desde lo deportivo sino también en todo lo que pueda. Y todos tenemos que hacerlo para levantar al fútbol argentino: jugadores, entrenadores, dirigentes, hinchas y periodistas".