Kudelka exige aún más paciencia: "No soy mago y no me pidan cosas que en el poco tiempo no se pueden hacer"

Universidad de Chile dio un pobre espectáculo futbolístico ante Palestino en la semifinal de Copa Chile, sin embargo el técnico de los azules, Frank Darío Kudelka continúa justificando el pobre andar del equipo.

"Nuestra ideología apunta a ser un equipo ofensivo más que defensivo. No estoy molesto, sino que necesitamos más trabajo aún y convencimiento, que se vaya a buscar el resultado, que se vaya a buscar riesgos, esa es la idea que tenemos", señaló en conferencia de prensa.

"Mi sentir es que no necesito que me hagan un gol para salir a hacer lo que queremos, la idea es hacerlo desde un inicio", agregó el ex DT de Talleres.

En esa misma línea, el argentino insistió que necesita tiempo para mejorar a la U futbolísticamente. "Mago no soy, y las cosas se necesitan con tiempo. Mientras tantos estamos en una semifinal de copa mientras los demás no están. No me pidan cosas que en el poco tiempo no se pueden hacer. No me pidas que saque de la galera un equipo que funcione a la perfección. Hoy eso no se puede hacer", señaló con enojo.

Pero la rabia de Kudelka estalló cuando le preguntaron por una supuesta oferta que maneja desde Argentina. "¿Qué oferta? No es cierto. Vamos a hablar sobre cosas concretas y no supuestos. Estamos en una etapa donde las cosas salen y de repente no salen", reclamó.

Sobre el empate agregó: "Siempre espero tener el nivel de competencia donde todos estén a disposición, el primer tiempo no me gustó, el segundo mejoramos. Nos alcanzó para el empate, la llave queda abierta", cerró.