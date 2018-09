Preciso y conciso: Mauricio Pinilla reapareció vía redes sociales y hasta Arturo Vidal lo saludó

Malitos han sido estos últimos meses para Mauricio Pinilla. Tras su mediática y casi digna de teleserie, salida de la Universidad de Chile y sumado a su frustrado arribo al Atlas de México, el delantero reapareció en redes sociales dejando un críptico mensaje en su cuenta de Instagram: "cabeza fría y concentración para golpear con la verdad".

Una verdad que al parecer, ya se está fraguando con todo, a falta de tres días para la audiencia preparatoria entre el ariete y los azules, que se realizará el 12 de septiembre.

Publimetro Chile La U responde categóricamente a la demanda de Pinilla: "Es falsa, intenta confundir" Azul Azul redactó un largo documento presentado en el Tribunal de Letras del Trabajo de San Miguel, donde exponen por qué rechazan completamente la denuncia del delantero.

Y sin duda que su mensaje tuvo amplia caja de resonancia: Arturo Vidal lo saludó con un efusivo: "Así se habla hermanito @pinigol9 te quiero cu… eres una máquina". También, otro el defensor azul Rodrigo Echeverría se unió a los posteos hacia Pinigol, con un cariñoso: "El mejor hermanito mío @pinigol9".

No parecen acabar los agitados días del Pinibomber, tras el portazo que recibió en Guadalajara, donde no quisieron complicarse al no tener claridad sobre quién tiene los derechos federativos del jugador, pese a que sería jugador libre.