Novak Djokovic hizo historia y derrotó a Juan Martín Del Potro para ganar por tercera vez el US Open

Novak Djokovic (6º del mundo) hace rato demostró que es uno de los mejors jugadores de todos los tiempos, pero no se cansa de ganar, y en este 2018 está de vuelta, porque tras ganar Wimbledon no se conformó y ahora alzó por tercera vez en su carrera el US Open, tras superar en la final a Juan Martín del Potro (3º).

El partido fue más sencillo de lo esperado, porque dio cuenta del argentino en 6-3, 7-6 (4) y 6-3, en tres horas y 19 minutos de juego.

El serbio manejó el partido de principio a fin, gracias a sus contragolpes desde el fondo de la cancha, complicando al de Tandil, que con su potencia no le hacía daño al europeo.

De esta forma Djokovic demostró que es uno de los mejores de la temporada, asegurando su ingreso al Masters de fin de año, y decir que le puede pelear el número 1 del mundo a Rafael Nadal.

Nole está en la historia grande del tenis, y ahora puede decir que ha ganado tres US Open, seis Australian Open, un Roland Garros y cuatro Wimbledon.

🏆🏆🏆@djokernole defeats Del Potro 6-3, 7-6, 6-3 to win his 3rd title in Flushing Meadows!

He now ties Pete Sampras for third place all-time on the Grand Slam singles titles list with 14.#USOpen pic.twitter.com/xwzzmr22E0

— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2018