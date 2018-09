En busca de la rueda delantera: ¿Quién debe ser el "9" de la Roja?

Los números hablan por sí solos. Reinaldo Rueda lleva cinco partidos en el banco de la selección chilena y todavía ningún centrodelantero ha podido marcar.

En el debut contra Suecia, con victoria por 2-1, el “9” titular fue Eduardo Vargas, reemplazado a los 61’ por Nicolás Castillo. Los goles fueron convertidos por Arturo Vidal y Marcos Bolados.

En el empate en blanco con Dinamarca, el Nico tuvo la opción de ser estelar y jugar a tiempo completo, pero no pudo llegar a la red. Edu no se movió de la banca.

Frente a Rumania, otra vez el ex UC fue de la partida, pero se fue expulsado a la media hora. Ángelo Henríquez y Felipe Mora entraron a los 41’ y 73’, respectivamente, pero los tantos nacionales en la derrota por 3-2 corrieron por cuenta de Guillermo Maripán y Lorenzo Reyes.

El Pipe tuvo su chance desde el arranque ante Serbia, pero tampoco respondió y fue sustituido por Henríquez a los 65’. El único gol del encuentro nuevamente fue obra del Toqui de San Carlos.

En Polonia volvió a la titularidad el delantero del Benfica, pero otra vez no anotó y fue sacado a tres minutos del final. Diego Valdés y Miiko Albornoz aportaron las dianas en ese 2-2.

Siguen las pruebas

En la nómina para la actual gira asiática, las sorpresas de Rueda estuvieron justamente en la zona ofensiva. Si bien Castillo no fue citado por lesión, Vargas estaba en plenitud física, por lo que fue una decisión exclusivamente técnica.

“Es por su escasa participación en el club”, explicó el colombiano respecto a la ausencia del atacante de Tigres. Turboman, referente de la Generación Dorada, va perdiendo bonos para ocupar el puesto de ariete.

Por ello, el DT cafetero siguió con las pruebas en esta pasada y convocó a Henríquez y a otros dos “9”, que no estaban en los planes de nadie: Diego Rubio e Ignacio Jeraldino. La búsqueda del punta de lanza continúa.

“Es el puesto que está más vacante”

Los expertos coinciden en que el atacante de área es la posición que genera más incertidumbre en el naciente proceso de Rueda. Por ello, valoran las pruebas que está haciendo el colombiano.

“Es el puesto que quizá está más vacante, porque la continuidad te la dan los goles y a este nivel no es tan fácil hacerlos, considerando que han tenido oportunidades, pero no así la contundencia”, comenta Sebastián González. “Está en la búsqueda. Por las bandas, al medio y atrás se han ido afirmando algunos, pero con el centrodelantero yo creo que va a seguir buscando, aunque está entre los que ha nominado”, agrega Chamagol.

En la misma línea, Patricio Yáñez destaca los experimentos del seleccionador. “Hay proyectos interesantes. A mí me parece positivo lo de Jeraldino, porque con Sergi Santos en Audax se ha potenciado y es una buena alternativa para ver. Rubio también, porque ha madurado”, resalta.

Imposible obviar del debate la condición en la que se encuentra Turboman, donde hay opiniones diferentes respecto a su no citación. “Lo debe tener visto, no creo que vaya a desechar a uno de los goleadores históricos de la Selección, teniendo en consideración que el recambio aún está tremendamente verde”, advierte el Pato.

El Chama no piensa igual. “Ni siquiera Vargas está tan seguro. En otro momento, hubiese sido llamado independiente de si está jugando mucho o poco en su club. Eso demuestra que sigue buscándolo y todavía no lo encuentra”, cierra.