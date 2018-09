Arturo Vidal es el único candidato chileno para el equipo ideal de la FIFA

La FIFA, junto al FIFPro (Sindicato Mundial de Futbolistas), dio a conocer este lunes la lista de 55 candidatos para integrar el equipo ideal de la temporada 2017/18. Y a diferencia de la temporada pasada, donde estaban Arturo Vidal y Alexis Sánchez en el listado, ahora sólo el Rey pasó el corte y es el único chileno con opción de integrar el mejor once del curso 2017/18.

Pese a que se perdió la última parte de la campaña por una lesión en la rodilla, el Rey fue elegido entre los 15 candidatos para el mediocampo en una votación que incluyó a 25 mil futbolistas de 65 países, donde eligieron a un arquero, cuatro defensores, tres mediocampistas, y tres delanteros. Así, el once quedará compuesto por los jugadores que hayan recibido más votos.

En el listado, el equipo que predomina entre los candidatos es el Real Madrid con 11 jugadores, mientras que a nivel de países el líder es España con nueve candidatos y lo sigue el campeón del Mundo Francia con ocho.

El once ideal de la FIFA y el FIFPro se conocerá en la ceremonia de los premios The Best, el próximo 24 de septiembre en el Royal Festival Hall de Londres.

Los candidatos para el equipo ideal de la FIFA y el FIFPro