Marcelo Díaz sueña con llevarse a dos "compadres" a Racing: "Me avisan y los traemos"

El volante chileno Marcelo Díaz no se olvida de algunos compañeros con los que brilló en Universidad de Chile y en la Selección chilena, como Charles Aránguiz y Eduardo Vargas.

En diálogo con el programa radial Racing XXII, el volante chileno aseguró que el Príncipe fue la mejor compañía que tuvo en una cancha: "Fue con el que mejor me sentí, porque es increíble como jugador, como persona, es de esos tipos que si hay que matarse por ti en la cancha, lo va a hacer. Por eso la conexión tan fuerte que tengo con él".

"Nos llevamos muy bien fuera de la cancha, pero adentro tenemos un entendimiento mutuo que pocas veces se ve. Con solo mirarnos, ya sabíamos lo que iba a hacer el otro", añadió Díaz.

Además, al ser consultado sobre si le podía "pegar un llamado" para llevarse a la Academia a jugadores como Gary Medel, Alexis Sánchez o Arturo Vidal, Carepato se comprometió con hacerlo con sus ex compañeros en la U.

"Eso no me compete a mí. Pero si el club lo quisiera, a mí me pueden avisar y los traemos", reconoció el bicampeón de América con la Roja.