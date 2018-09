Revolución en la F-1: Raikkonen pone fin a su era en Ferrari y ficha en Sauber

Fin de una era en Ferrari en la Fórmula 1, ya que el piloto finlandés Kimi Raikkonen terminará su etapa en el equipo italiano a fin de temporada y será piloto de la escudería Alfa Romeo Sauber a partir de 2019 y durante dos temporadas.

Raikkonen, campeón del mundo de Fórmula Uno en 2007, seguirá en Ferrari hasta el final de esta campaña anunció el cuadro rojo, que inmediatamente anunció al monegasco Charles Leclerc como su reemplazante.

El piloto finlandés ha conseguido un total de 20 victorias y cien podios a lo largo de su carrera deportiva, pero en la escuadra italiana estaba a la sombra de Sebastian Vettel, quien es el principal piloto de la escudería.

Leclerc ocupará el puesto de Raikkonen, que ya ha anunciado que correrá para Alfa Romeo Sauber durante las siguientes dos temporadas y es una de las principales promesas de la Fórmula 1 con apenas 20 años.

Charles Leclerc to drive for Scuderia Ferrari in 2019. https://t.co/Mu4rn1BwLe

Kimi Raikkonen to step down at the end of 2018. #Kimi7 https://t.co/sj7fD4XaYL

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) September 11, 2018