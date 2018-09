¿Es novedad? Óscar Ruggeri reconoció que le ofrecieron dinero como incentivo cuando fue jugador

El ex defensor de la selección argentina y actualmente, comentarista deportivo, Óscar Ruggeri, habló sobre un tema tabú para muchos deportistas: los incentivos. Con la locuacidad que lo caracteriza, reconoció de forma franca y directa que en varias ocasiones, le ofrecieron premios en dinero para conseguir determinados resultados.

"Sabés cuántas veces me ofrecieron plata para ganar y no gané… Me iba a casa puteando porque la cobrabas ahí, al toque", dijo el ex jugador de San Lorenzo, quien precisó que jamás aceptó un solo peso, en declaraciones efectuadas en medio del programa "90 Minutos" de Fox Sports Argentina.

El popular Cabezón, incluso festinó con este acto ilícito, detallando cómo se hace: "Es fácil. Uno lleva una bolsa, pregunta cuánto es. ¿100? Tomá, un abrazo y chau. Uno festeja un campeonato y el otro se va de vacaciones. Así de simple".

Durante la emisión del programa, recordaron el campeonato logrado en el Clausura 1995, cuando Ruggeri era parte de las filas de San Lorenzo. En ese entonces, el Ciclón visitaba a Rosario Central y estaba ad portas de lograr la copa, siempre y cuando Independiente venciera Gimnasia y Esgrima de La Plata como forastero. Y ahí, hubo movimiento de dineros.

Y pasó no más. El Rojo de Avellaneda ganó al Lobo y lo propio hizo San Lorenzo: "Los que estaban en el banco se fueron de vacaciones a Estados Unidos y los que jugaron, a Europa, ja", recordó Ruggeri.

Más de 20 años después, parece que las malas prácticas en Argentina aún no terminan.