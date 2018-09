Juez de silla rompe el silencio tras polémica con Serena Williams: "El arbitraje a la carta no existe"

El juez de silla portugués Carlos Ramos se hizo famoso este sábado tras el polémico encontrón con Serena Williams en la reciente final del US Open femenino, ante la japonesa Naomi Osaka, en la que la estadounidense recibió dos penalidades por su mal comportamiento.

Ramos no ha hablado públicamente tras lo ocurrido y por el revuelo que provocó este hecho, donde muchos apoyaron el accionar de la ex número uno del mundo y criticando duramente al umpire.

Sin embargo, en Tribuna Expresso de Portugal, Miguel Seabra, ex árbitro y amigo personal de Ramos, pudo conversar con él y reveló su estado tras lo ocurrido en Flushing Meadows. Indicó que no lo ha pasado bien, que se ha encerrado tras lo ocurrido y no ha querido leer nada de los comentarios, tanto en redes sociales o los medios de comunicación.

Seabra dijo que Ramos está "seguro" de lo que hizo y que no puede hablar de la polémica con Williams por parte de la ITF. Aún así, reveló que el juez le dijo: "Estoy bien, teniendo en cuenta las circunstancias. Es una situación aburrida pero no existe el arbitraje a la carta. ¡No te preocupes por mí!".

Además, comentó que el portugués ha recibido cientos de mensajes de muchos jugadores del circuito y también otros ex tenistas, que consideran que su decisión fue la correcta tras la forma en que Williams lo encaró.

Ramos volverá a las pistas este viernes, ya que será juez de silla en las semifinales de la Copa Davis entre Croacia y Estados Unidos.