Arturo Vidal volvió a la Roja como rockstar en Corea del Sur y maravilla cada día más a Rueda

Ante Corea del Sur corrió, quitó, distribuyó y hasta las ofició de delantero cuando se notó la ausencia de un "9" nominal. Incluso, se ganó una ovación del público surcoreano, el mismo que le pidió fotos y más fotos durante toda la previa, cuando fue reemplazado. Arturo Vidal demostró toda su calidad en el primer partido que juega por la Roja después de seis meses de ausencia y dejó claras las ganas que tenía de vestir la camiseta de la selección chilena, la que no se calzaba desde que jugó en marzo de este año en los amistosos ante Suecia y Dinamarca.

Luego de eso, el Rey no pudo asistir a los encuentros que jugó la Selección en la previa al Mundial de Rusia 2018, por una lesión en la rodilla que lo marginó del final de la temporada 2017-18. Sin embargo, no se ausentó del proceso y llegó hasta Polonia para estar con los seleccionados que iban a jugar ante los locales en el último amistoso de la gira europea que realizaron a inicios de junio, luego de haber enfrentado a Serbia y Rumania. Un gesto con sus compañeros que también pareció un mensaje de "no abandonar" dedicado a Claudio Bravo.

Pero, más allá de la polémica generada entre Vidal y Bravo, lo cierto es que el mediocampista volvió con todo a la selección chilena y demostró que es una pieza clave para Reinaldo Rueda, quien lo tiene considerado como un eje central en todo el proceso que se viene para la Roja, donde por delante se le vienen desafíos como revalidar el título de la Copa América, que se jugará el 2019 en Brasil, y clasificar al Mundial de Qatar 2022. Incluso, fuentes colombianas cercanas al entorno del DT aseguran a El Gráfico Chile que una de las razones que motivan al técnico a estar en la Selección es el "poder entrenar a uno de los mejores jugadores del mundo".

Y al momento de repasar las declaraciones del técnico tras el encuentro ante los surcoreanos, donde el Rey tuvo la oportunidad de darle la victoria con una clara opción que terminó errando en la boca del arco, queda más que claro que cada día lo maravilla más: "Arturo es extraordinario. La expectativa era que jugara un tiempo con Japón y luego acá con Corea, ésa era una responsabilidad que teníamos con el cuerpo médico del Barcelona. Su sentimiento, su pasión, lo que irradia, lo hacen traicionarse en ciertos momentos (con su físico). Queríamos que estuviera bien, pero tampoco quería que regresara (a su club) con alguna molestia, así para el futuro inmediato que nos lo presten".

Por lo que irradia a sus compañeros, ese deseo de siempre querer ganar, la garra que muestra en la cancha por pelear cada balón y el talento que despliega, Vidal es uno de los engranajes clave que tiene Rueda. Es algo así como el capitán sin jineta, la que actualmente, ante la ausencia de Bravo, le pertenece a Gary Medel.

Sin embargo, respecto a la ascendencia sobre sus compañeros que pueda tener el Rey en la Roja, Juan Carlos Letelier, histórico delantero del combinado nacional, asegura que "hay jugadores que nacen para ser líderes, que son innatos, y hay otros que tratan de serlo. Yo creo que la presencia de Vidal siempre va a ser buena en una selección por lo que ha logrado y por dónde está, pero la capacidad de liderazgo la demuestra más Medel, aunque sí es muy importante para el equipo".

Jorge Aravena, otro de los artilleros históricos de la Roja, indica que "Vidal no necesita ser el capitán para ser líder en la Selección, porque él marca diferencias por su desempeño dentro del terreno de juego. Su liderazgo va por su esfuerzo, no por andar gritando ni tomando la voz de mando".

Lo cierto es que Arturo Vidal es reconocido como un crack mundial tanto en la Selección como en el resto del mundo y no por nada en Corea del Sur lo trataron como a un rockstar. Y desde ahí, desde la cúspide, desde el Barcelona, viene el aporte que tiene maravillado a Reinaldo Rueda.