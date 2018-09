PSG quiere volar alto en la Champions gracias a Michael Jordan

PSG presentará una innovación en la próxima UEFA Champions League, ya que su camiseta tendrá la marca de Michael Jordan con un diseño nuevo en reemplazo de su tradicional auspiciador Nike.

Este jueves se hizo oficial la llegada de la marca del mejor basquetbolista de todos los tiempos a ser el sponsor de la indumentaria del Paris Saint-Germain, que va a ocupar esta equipación en los duelos de Champions.

La camiseta es de color negro, con una línea blanca en el medio, y tiene el escudo del PSG con el logo de la marca de Jordan en el medio. En la presentación están las mayores figuras del plantel que dirige Thomas Tuchel, como Neymar, Edinson Cavani o Kylian Mbappé.

Mira la nueva camiseta PSG-Jordan:

📽🏀⚽ "Estoy feliz de formar parte de esta nueva asociación con #Jordan" Thiago Silva hablando de nuestra colección #PSGxJordan 👇 pic.twitter.com/TWzVdCLB8y — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) September 13, 2018

🔝📷😁 Jugadores y jugadoras del @PSG_espanol, así como influencers, en el lanzamiento de la colección #PSGxJordan en el Parc des Princes 🏟 pic.twitter.com/7Kbcfr2eYc — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) September 13, 2018

Welcome to the family. Jordan x Paris Saint-Germain. pic.twitter.com/Vp3kpNWDDG — Jordan (@Jumpman23) September 13, 2018