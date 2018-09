Jorge Valdivia ya palpita el cruce con Palmeiras: "Es el duelo más importante para Colo Colo en los últimos 21 años"

En Colo Colo sólo esperan que llegue el día jueves para enfrentar a Palmeiras. Es que el partido ante el Verdao es de suma relevancia para el plantel y fue el propio volante Jorge Valdivia, quien reconoció que es el duelo más importante para el club en los últimos 21 años.

"Sin dudas que este es el partido más importante para Colo Colo en los últimos 21 años, y para nosotros, los jugadores que estamos defendido esta camiseta también lo es. Este grupo se lleva súper bien, pese a las diferencias que puedan existir, sabemos en qué nos equivocamos, en qué tenemos que mejorar y si tenemos que decirnos las cosas cara a cara, las decimos con el respeto que se merece. Todos sabemos de la importancia y estamos felices de estar viviendo este momento y esperamos que esa felicidad no termine acá", dijo Valdivia.

Para el Mago será un partido especial ya que enfrentará a su ex club, donde es considerado un ídolo. El talentoso volante reconoce que es un duelo importante y diferente para él, pero advierte al Verdao.

"Hay una ansiedad, es sabido los años que estuve en Palmeiras, el cariño que le tengo al club y me tiene el club. Es un partido especial por todo lo que significa mi pasado en el club y una vez que empiece el partido pasa a ser otra cosa. Hay un cariño mutuo, una ilusión por parte nuestra y estoy ansioso para que llegue luego el partido", expresó Valdivia.

"Pasando o no pasando le voy a tener el mismo cariño. El cariño o respeto no se pierde al decir que uno le quiere ganar a un club. Quiero seguir viviendo esta ilusión y con esa expectativa de llegar a lo más alto en la Libertadores y yo quiero ganar", expresó el Mago.

Sobre el nivel del rival, Valdivia fue claro al señalar que "Palmeiras es un equipo fuerte, hemos visto sus últimos partidos y es difícil descifrar las oncena, porque juegan dos distintas en el Brasileirao y la Copa de Brasil, y será difícil descifrar cómo se van a parar en Santiago. Es un equipo que tiene jugadores que pasan en un plano individual muy bueno, que desequilibra y te matan, pero estamos tranquilos porque sabemos que venimos haciendo las cosas bien durante la semana y solo queda esperar el día del partido".

Otros conceptos de Valdivia

La falta de competencia: "Dicen que vamos a llegar al partido más importante de Colo Colo de los últimos años sin ritmo de partido, a nosotros nos habría gustado estar jugando, no sé porque se para el Campeonato Nacional, en Argentina, Brasil no sé cuántos jugadores le aporta el campeonato a la Selección y la ANFP deberá estudiar eso, porque no sé si es necesario parar el Campeonato porque no no son todos los equipos los que aportan jugadores en la Selección".

La falta de variantes: "Es malo tener el 11 en la cabeza porque durante el partido pasan alteraciones y cuando solamente tienen 11 jugadores y no tienes un recambio, es natural que el equipo lo sienta. No estoy diciendo que Colo Colo no tenga esos jugadores de recambio, estoy diciendo que para cualquier equipo tener 11 jugadores es malo porque el desgaste es lógico y cuando aparecen las lesiones es donde tienen que aparecer el plantel".

Ausencia de Felipe Melo: "Palmeiras tiene un grupo de jugadores muy fuertes y no se resienten. Están segundo en el torneo, cuartos de final de Copa de Brasil y cuartos de final de la Libertadores y cuando sale un jugador no pierden en calidad, la respuesta está en sus números en Brasil".

Nivel de juego en la Copa Libertadores: "En la Libertadores se juega distinto, primero los árbitros son otros, los rivales son otros, el ambiente es distinto y uno tiene que jugar de manera distinta. A media que pasaron los partidos, Colo Colo asumió ese cambio y no quiero quedarme en esta fase. En Libertadores uno puede ir un poco más fuerte en una entrada, es vista de otra manera no como en el Campeonato Nacional, este grupo lo entendió y es así como se debe jugar".

Utilización del VAR: "Cuando es a tu conveniencia el Var es bienvenido y cuando te desfavorece se dice para que lo inventaron. Que este, me da exactamente lo mismo, porque este tipo de partidos se deben de encarar de otra manera y no estar preocupados del VAR".

El mejor plantel de los últimos años: "Dejemos a este plantel tranquilo, que siga haciendo las cosas como las viene haciendo y que el sea el destino que diga si este Colo Colo es el mejor de los últimos 21 años".

Regreso de Barroso: "Julio ya está haciendo trabajos físicos, esperemos que pueda estar, yo he tenido que jugar con máscara, todavía no me la saco, pero si he jugado con esa máscara y es muy incomoda pero el viene mostrando un buen juego en los últimos partidos".

El deseo de Claudio Bravo: "Creo que la declaración de Claudio es una constante de las que hacemos nosotros. Yo quiero estar en la Copa América y la quiero ganar, no tiene nada de novedoso. Es un jugador de Selección, no veo cual sea la gran relevancia de sus declaraciones. Todos tenemos ese deseo y este viejito esta vigente".

Sanción al Monumental: "Es una sanción en base a lo que pasó acá, en base a lo que pasa en un Superclásico. Me imagino que no pasaría en un partido de menos convocatoria. Las sanciones están para acatarlas pero no compartirlas y para mi es una estupidez castigar el estadio por dos partidos si es que van a seguir pasando este tipo de situaciones donde se pone en riesgo la integridad física del rival y la nuestra".