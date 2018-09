A San Lorenzo parece que le gusta jugar al filo: Palestino los demandó a la FIFA por Paulo Díaz

San Lorenzo de Almagro es como el interminable verso argentino, personificado como aquella persona buena para hablar, pero mala para pagar. Juan Sablazo, le llaman a ese tipo de gente según la filosofía popular. Todo porque la transferencia de Paulo Díaz desde el Cuervo a Arabia Saudita, no ha sido del todo transparentada.

Hace unas semanas el presidente de Palestino, Jorge Uauy, viajó a Buenos Aires para verificar si la venta se estaba haciendo bajo los protocolos correspondientes, con los pagos respectivos al elenco de La Cisterna, que rondaba los dos millones de dólares.

Y al parecer, los compromisos no se cumplieron, ya que esos dineros aún no llegan al elenco árabe, por lo que Palestino decidió demandar al Ciclón: "San Lorenzo no nos contesta, pero la demanda fue ejecutada ayer en FIFA y debemos esperar hasta las últimas consecuencias", dijo el directivo al CDF.

El otro elenco que debe recibir moneda verde, es Colo Colo: serían 3 millones de dólares los que llegarían a Macul.