Pelea del año: Canelo Álvarez fue declarado vencedor por puntos ante Golovkin en controvertida decisión

En una controvertida decisión, por pocos puntos y un fallo sumamente dividido, el mexicano Saúl Canelo Álvarez derrotó al kazajo Gennady Golovkin y le arrebató el título mundial mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El duelo que se disputó en Las Vegas, ante un repleto T-Mobile Arena con 22 mil espectadores, fue alto impacto. Ambos púgiles desde un inicio, en una pelea pactada a 12 rounds, mostraron su mejor repertorio y ante el delirio del público, que disfrutó de una velada inolvidable.

En un inicio, la ventaja fue para Canelo Álvarez, quien mostró más inteligencia en controlar el físico y los golpes ante Golovkin, que también conectó un par de golpes. Posteriormente, el kazajo se adelantó ante el cansancio del mexicano, que al parecer se guardó para el final. En los último dos rounds conectó varias derechas, lo que comenzó a inclinar las tarjetas a su favor.

El fallo fue muy apretado: a Canelo dos tarjetas lo dieron ganador por 115-113 y la restante indicó un empate en 114. El veredicto era claro y el mexicano es ahora el nuevo monarca de peso mediano, justo un año después de la primera pelea entre ambos boxeadores, también en Las Vegas.

Por su parte, la derrota fue dura para Golovkin, ya que además de perder los títulos, también le arrebataron el invicto, quedando con 38 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 34 nocauts.

Declaraciones post pelea

Canelo se mostró muy feliz por la pelea y no descartó una tercer encuentro, aunque poniendo paños fríos: "Demostré que mi victoria se dio con los hechos que aporté sobre el cuadrilátero (…) "Soy un gran luchador, y lo demostré esta noche. Si la gente quiere otra pelea, lo haré de nuevo. Pero por ahora, disfrutaré el tiempo con mi familia", precisó.

Por su parte, Golovkin no estaba de muy buen ánimo por la decisión de los jueces: "No voy a decir quién ganó esta noche, porque la victoria le pertenece a Canelo según los jueces (…) "No tengo ningún problema en enfrentarme de nuevo a Álvarez, pero siempre que se den las condiciones adecuadas para hacerlo", puntualizó.