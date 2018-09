Johnny Herrera declaró en Fiscalía por la balacera en el CDA

Aunque aún no hay culpables, siguen los coletazos por la balacera ocurrida a las afueras del Centro Deportivo Azul el pasado 24 de julio, en que dos hinchas de la U resultaron heridos.

Por lo mismo, el portero y capitán de Universidad de Chile, Johnny Herrera, declaró en la Fiscalía Sur debido a sus dichos a la prensa en que culpó a hinchas de Colo Colo por los graves incidentes.

De acuerdo al diario La Tercera, el arquero ratificó sus dichos ante el fiscal Marcelo Apablaza y funcionarios de la Bicrim de La Cisterna de la PDI, ya que conoce a los afectados.

"En el sector de kinesiología me encuentro con un sujeto a quien ubico como Nacho en estas actividades sociales y de beneficencias, a quien lo veo lesionado en su espalda y me pide auxilio, así que lo trato de contener", dijo Herrera.

De acuerdo al mismo medio, el ex seleccionado añadió: "(Los heridos) dijeron que fue a la salida de nuestro centro deportivo. No señalaron cuántos ni cuáles eran sus apodos, nombres ni qué grupo específico. Solo eso me dijeron. Luego hablamos para contenerlos y respecto a su estado de salud. Hubo una persona en esas circunstancias que la escuché decir que vio a un ‘loco’ con una bandera de la U y disparó, pero no sé quién dijo eso con el alboroto que había".

Por último, Herrera habló de la relación de club con los hinchas: "Respecto a quiénes ingresan a nuestro recinto es vía empadronamiento previo, pero los encargados de Departamento Azul Azul y no los jugadores directamente. Se planifica con la debida anticipación, don Pablo Silva o Eduardo Álamos de la directiva pueden precisar sobre el punto".