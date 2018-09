La escasa participación chilena que tuvo la primera fecha de la Champions League

La presencia de Arturo Vidal en Barcelona, Alexis Sánchez en Manchester United, y Nicolás Castillo en Benfica hacían presagiar una gran participación chilena en la Champions League 2018/19. Con los tres teniendo la gran opción de ser titulares en sus respectivos equipos, el inicio de la Orejona, que calzó con las Fiestas Patrias, podía ser una oportunidad de oro para festejar con las figuras nacionales.

Sin embargo, la primera fecha de la fase grupal de la Champions tuvo escasa presencia chilena y sólo Vidal sumó unos pocos minutos. En el partido de los culé ante PSV, disputado este martes 18 de septiembre en el Camp Nou y que terminó en victoria para los locales por 4 a 0, el Rey inició en el banco e ingresó recién a cinco del final. Pese al escaso tiempo que estuvo en cancha, mostró destellos de su nivel e, incluso, tuvo la opción de marcar con un cabezazo que se fue desviado.

El miércoles 19 de septiembre, en tanto, no fue un buen día para los chilenos y tanto Sánchez como Castillo se tuvieron que conformar con ver el partido de Manchester United y Benfica, respectivamente, desde la banca y sin sumar minutos. Maravilla vio en el banquillo la sólida victoria de su equipo como visitante por 3 a 0 ante el debutante Young Boys de Suiza, siendo Paul Pogba la gran figura con dos goles y una asistencia, mientras que el ex UC lamentó no ayudar en la derrota de los portugueses como local por 2 a 0 ante el Bayern Munich.