Gol vale aplausos: Enzo Roco destaca en el equipo ideal de la primera jornada de la Europa League

Enzo Roco lleva apenas unos meses en el Besiktas y ya está dando que hablar en el Viejo Continente. El defensa fue figura en el triunfo 3-1 del conjunto que también defiende Gary Medel sobre el Sarpsborg por la primera fecha de la Europa League al anotar un gol de cabeza.

La conquista, además de la solvencia y solidez defensiva, le valieron al formado en Universidad Católica ganarse un puesto en el once ideal de la primera fecha de la Europa League que conforma la UEFA.

El reconocimiento del central, que ayer jugó los 90 minutos, coincide con el buen momento que vive en el Besiktas donde comienza a posicionarse como titular indiscutido en el elenco que dirige Senol Gunes.

🔝 @Aubameyang7 & @WissBenYedder lead the line in the #UEL Team of the Week ⚽️🔥

Latest player rankings: https://t.co/nPs6v7VAz4 pic.twitter.com/H0cemH5x8A

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 21, 2018