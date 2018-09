Un perdido Alexis juega mal, fue sustituido y el United se aleja cada vez de la lucha por el título

Manchester United no levanta en la Premier League 2018-19 y terminó empatando este sábado ante Wolverhampton Wanderers por 1-1 en Old Trafford, con un Alexis Sánchez que no logra mejorar y sigue lejos de su nivel.

El chileno lo intenta, busca, pero definitivamente no es el mismo que jugó y brilló en Arsenal, donde se convirtió en uno de los mejores jugadores del fútbol inglés. Hoy ese recuerdo está lejos, porque esta jornada aunque partió de titular, no logró gravitar y terminó siendo reemplazado por Juan Mata a los 60 minutos de juego.

Alexis no logra conectar con sus compañeros, incluso algunos no se la dan como Paul Pogba, y se le ve frustrado dentro de la cancha. Pese a ello, el equipo de José Mourinho no muestra nada como para cambiar su mal momento.

Para ser justo, no todos los males del United son culpa de Sánchez, es más, ni siquiera debería ser el culpable. Pero el chileno está perdido, no se encuentra en la cancha y no tiene mayor sintonía con el resto del equipo de Mourinho.

La apertura de la cuenta fue del brasileño Fred, quien anotó su primer gol por los Diablos Rojos a los 17'. Parecía que todo sería bueno para los de Mourinho y Alexis, pero en el segundo tiempo los Wolves lograron el empate gracias a un golazo de Joao Moutinho (52').

Ese tanto, hundió al United, que nunca pudo inclinar las acciones a su favor, salvo por algunas acciones aisladas. Para peor, Mourinho sacó a Alexis y el equipo se vio aún más mal, con solo pelotazos buscando la cabeza de Marouane Fellaini o Romelu Lukaku.

Al final, un 1-1 que está justificado, porque la visita tuvo opciones para ganarlo al final. Un resultado que deja a los de Manchester cada vez más lejos de la lucha por el título y ya están a ocho puntos del imparable Liverpool que tiene 18 unidades y canasta perfecta en seis jornadas.

En la próxima fecha, los Diablos Rojos visitarán al West Ham de Manuel Pellegrini, otro que viene complicado, pero esa será otra historia.

Revive el empate del United de Alexis: