Bielsa perdió el invicto en Inglaterra, pero su Leeds sigue como uno de los punteros

Malas noticias para Marcelo Bielsa en el fútbol inglés de ascenso, ya que este sábado el Leeds United que dirige el Loco perdió la condición de invicto en la League Championship.

El elenco de Bielsa cayó por 2-1 en casa ante Birmingham City, en un apretado compromiso. Un doblete de Che Adams liquidó a los del argentino en el primer tiempo, que en el complemento sólo pudieron descontar con un tanto de Alioski sobre el final.

De esta forma, el Leeds de Bielsa no es más invicto, pero igual sigue como uno de los punteros del certamen junto con Middlesbrough con 18 puntos, superando por uno al tercero West Bromwich Albion.

El Loco algún día tenía que perder.

FULL TIME: A first defeat in the league for #LUFC, as Che Adams' first half brace is enough for Birmingham to seal the win pic.twitter.com/Z2l59B541A

— Leeds United (@LUFC) September 22, 2018