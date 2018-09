Federer y Djokovic caen en su debut en dobles en la Laver Cup

Roger Federer y Novak Djokovic jugaron juntos dobles por primera vez el viernes por la noche, en una situación muy particular en la Laver Cup. Todo se encendió cuando Djokovic golpeó a Federer en la parte baja de la espalda con un pelotazo de derecha en el tercer juego de su partido de dobles contra Kevin Anderson y Jack Sock.

Djokovic se tapó la boca con la mano e inclinó la cabeza después de percatarse del error. "Me disculpé de inmediato", dijo Djokovic. "No se veía tan bien", pero a Federer no pareció importarle mucho. "Formar equipo con alguien de su calibre ya es algo bueno ¿sabes?", dijo.

Federer y Djokovic ganaron el primer set 7-6 en un tiebreaker, pero Sock y Anderson ganaron el segundo set 6-3 y luego dominaron el desempate decisivo 10-6 para darle al Equipo Resto del Mundo su única victoria en el primer día de la exhibición.

Europa ganó los tres primeros partidos de la jornada. David Goffin derrotó a Diego Schwartzman 6-4, 4-6, 11-9; Kyle Edmund derrotó a Sock 6-4, 5-7, 10-6; y Grigor Dimitrov derrotó a Frances Tiafoe 6-1, 6-4.

Este sábado se jugarán otros cuatro puntos, los que tienen dos unidades por cada victoria.