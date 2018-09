Marcelo Díaz se confesó en Argentina: "Antes no me cuidaba, si jugaba un sábado, esa noche me iba de fiesta"

El volante chileno de Racing Club, Marcelo Díaz, realizó una descarnada autocrítica en Argentina sobre sus primeros pasos en el fútbol y la razón por la cual su carrera despegó tarde.

En conversación con el diario deportivo Olé, Díaz fue honesto y reveló que en sus primeros momentos como profesional no le tomaba el peso a lo que estaba haciendo y que unos años más tarde se dio cuenta.

"Antes me preocupaba más por lo que pasaba afuera de la cancha que adentro. No me cuidaba lo necesario. Estaba actuando mal, me perjudicaba a mí mismo. Lo puedo contar con propiedad. No lo digo con orgullo, pero me hace bien decirlo porque ya es un tema pasado y me hace ser quien hoy soy realmente", dijo Carepato.

Fue más allá y confesó que "si jugaba un sábado, esa misma noche me iba de fiesta. Si iba a la selección chilena, también salía de fiesta. Son cosas que al final te van perjudicando. Al tema no le daba la importancia necesaria. Muchas veces, cuando los futbolistas llegamos a la cima, nos creemos intocables y sentimos que el mundo se rinde a nuestros pies. Y no es así".

Sobre su presente, Díaz dijo que "estoy muy maduro, muy pleno. En México encontré una estabilidad y equilibrio emocional que me hicieron ser lo que soy ahora. Trato de entregarles paz, sabiduría y confianza a mis compañeros y a la gente con la que estoy".

Y del buen momento de los chilenos en Racing, dijo que "me llena de orgullo que se hable de los chilenos. Soy un tipo que siempre se fija en lo grupal y me alegro mucho, primero por el portero Arias, que lo está haciendo muy bien y es nominado a la selección chilena. Y luego también me da mucha alegría que al 'Chueco' Mena le vaya bien. Lo conozco hace mucho tiempo, sé la calidad de persona y jugador es. Acá lo está demostrando".

Finalmente, el mediocampista aseguró que "en este momento todo es positivo. Estamos ganando, vamos primeros en la tabla, hay tres chilenos acá, con uno en la selección. Al final, llama la atención en Chile porque Racing está haciendo las cosas muy bien. Pero no me quita el sueño eso. Sigo trabajando de la misma forma".